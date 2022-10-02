Путина не слишком интересует Луганская область, он стремится удержать Юг, – ISW
Источник:ISW
Украинские военные продолжают выбивать врага из Донецкой области. А освобождение Лимана свидетельствует о том, что они вскоре продвинутся в Луганскую область. Как оказалось, Путина она мало интересует.
В этом убеждены в Институте по изучению войны. Там отметили, что поражение российского войска вокруг Лимана свидетельствует о том, что Луганская область Путину не особо нужна.
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Враг сосредоточился на Юге
Как отмечают составители отчета, президент России руководил командирами на местах. И именно он отдавал приказ при любых условиях удерживать оккупированные территории на Юге нашего государства.
Аналитики добавляют, что украинские и российские источники постоянно сообщают об укреплении позиции врага в регионе. Захватчики занимаются строительством фортификационных сооружений в Запорожской и Херсонской областях, чтобы усложнить продвижение наших военных.
По мнению сотрудников Института по изучению войны, Путин мог принять решение о Купянске и Лимане. Речь идет о том, что он не отдавал приказа укреплять уязвимые линии фронта вблизи этих населенных пунктов.
Это свидетельствует о том, что Путин значительно больше заботится об удержании стратегической территории Херсонской и Запорожской областей, чем о Луганской области,
– говорят составители отчета.
Враг несет потери на Юге
Тем временем, украинские военные продолжают заниматься демотивацией врага. Защитники нашего государства не только лишают агрессора логистических цепочек, но и делают все возможное для того, чтобы оккупанты не решались воевать.
За прошедшие сутки на Юге нанесли 9 авиаударов по российским бойцам. Ракетно-артиллерийские войска выполнили еще около 550 огневых задач. Слаженная и эффективная работа позволили попасть в логистические центры россиян и районы скопления живой силы и техники. Потери за прошедшие сутки таковы:
- 64 российских захватчика;
- склад с боеприпасами;
- 2 самоходные гаубицы "Мста-С";
- 2 противотанковых ракетных комплекса;
- 16 танков;
- 11 единиц автобронетехники.
А еще нашим военным удалось возвратиться с поля боя с трофеем. Им стал русский БТР.
Но это еще не все. Известно, что российские захватчики регулярно проводят разведку с использованием БпЛА. Три из них удалось уничтожить нашим военным в Николаевском и Баштанском районах.
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