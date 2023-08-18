Идет война на истощение, – в разведке Эстонии оценили последние боевые действия в Украине

В разведке Эстонии проанализировали ситуацию на фронте. В течение недели обе стороны проводили локальные атаки. В то же время, решающего значения они не имели.

Воины ВСУ имеют успех на Запорожском направлении. Речь идет о районе населенных пунктов Работино и Великая Новоселовка.

Обратите внимание "Зубов драконов" еще не видим, – Андрющенко сказал, какую оборону строят россияне у Мариуполя

По состоянию на 18 августа идет война на истощение. Воины ВСУ пытаются наносить удары по центрам логистики российских оккупантов. В частности, в Крыму. Тем временем российские захватчики продолжают наносить удары по важным объектам Украины.

Контрнаступление ВСУ – последние новости

Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 18 августа украинские защитники атакуют южнее Бахмута. Украинские герои закрепляются на достигнутых рубежах. Врагу наносят колоссальные потери. Генштаб ВСУ сообщил, что "пакетизировать" удалось уже 256 510 оккупантов.

Недавно украинские герои освободили Урожайное, расположенное в Донецкой области. Это открывает для ВСУ новые перспективы направления продвижения.

Российские оккупанты не имеют никаких шансов на временно захваченных территориях Украины. Наши герои освободят все города и деревни от врага. Вместе с украинским флагом туда вернется безопасность для местных жителей.