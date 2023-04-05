Террор в Запорожье не утихает: россияне запугивают жителей Мелитополя будущим наступлением ВСУ

Российские захватчики готовятся к контрнаступлению ВСУ. Они уже начинают запугивать местных жителей на временно оккупированной части Запорожской области.

О попытках запугать местных жителей в Запорожье рассказали в утренней сводке Генштаба ВСУ. Так что психологическое давление со стороны оккупантов не утихает.

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Запугивают так называемой "эвакуацией"

По данным Генштаба, оккупанты психологическое давление оказывают на жителей Мелитополя. Среди них распространяют листовки с информацией о так называемой "эвакуации" в Россию. Таким образом, захватчики из Кремля пытаются запугать местное население будущим контрнаступлением ВСУ.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров заметил, что оккупанты готовятся к обороне части Запорожья. И делают это сознательно подвергая гражданское население опасности.

Так, между Михайловкой и Орлянским захватчики занимаются минированием поля. Местные жители рассказали, что заметили гусеничный минный заградитель ГМЗ-3. Эта машина за один раз в течение 10 – 20 минут может "засеять" противотанковыми минами полосу длиной 1 – 2 километра.

В то время, когда наши аграрии засевали на украинских полях высококачественную пшеницу, террористы-оккупанты могут сеять только ненависть и страх.

– подчеркнул Федоров.

Городской голова также рассказал, как жителям оккупированных территорий можно выбраться в Украину. Он отметил, что можно ехать в сторону Грузии, Латвии, Эстонии и других стран Европы. Для этого можно воспользоваться одним из двух направлений:

через Бердянск – Мариуполь – Новоазовск;

через Крым.

Иван Федоров добавил, что на пропускных пунктах захватчики каждый раз усиливают фильтрацию. Но, несмотря на это, он призвал жителей выезжать из оккупации, если у них есть такая возможность. Ведь с каждым днем шансов становится меньше.

Террор жителей не останавливается на части Херсонской области. Так, людям из Большой Кардашевки запретили покидать свои дома, а также почти полностью ограничили въезд и выезд. Связано это с перемещением тяжелой техники оккупантов по окрестностям населенного пункта. Кроме того, усиленно проверяют документы и мобильные телефоны.

Наступление врага не утихает

В Генштабе отметили, что основные наступательные усилия враг демонстрирует на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Только за прошедшие сутки наши военные отбили более 60 атак захватчиков. В эпицентре боевых действий – Бахмут и Марьинка. Кратко пройдемся по всем направлениям.