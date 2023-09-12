Врагу "припекает" на Юге: в ВСУ заявили, что россияне уже стягивают силы с Крымского направления

Оперативная обстановка на Юге Украины остается сложной и напряженной. Россияне из-за потерь и продвижения украинских войск вынуждены перебрасывать собственные силы на Юг.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк, пишет 24 Канал. Спикер рассказала, что украинские бойцы продолжают контрбатарейную борьбу.

Смотрите также ВСУ продвигаются в сторону Донецкого аэропорта: как за неделю изменилась линия фронта

ВСУ наносят оккупантам потери на Таврическом направлении

Как сказала Гуменюк, оккупантам "необходимо перетягивать усилия, сосредотачивать там, где им "припекает" на суше". Кроме того, она отметила, что украинские воины наносят россиянам мощные потери через реку Днепр.

Гуменюк сообщила, что за минувшие боевые сутки в результате боевых задач уничтожено:

52 оккупанта,

3 танка,

1 РСЗО,

1 лодка,

3 крупнокалиберные пушки,

1 САУ,

11 единиц автомобильной техники.

Комментируя то, где "припекает" оккупантам, Гуменюк подчеркнула, что по левому берегу сохраняется информационная тишина. В то же время на соседнем Таврическом направлении украинские войска продвигаются и наносят удары по оккупантам.

Соответственно, как сказала Гуменюк, рядом продвижения Сил обороны Украины на Таврическом направлении подразделения оккупантов вынуждены маневрировать своими силами и средствами, перебрасывая их туда, где они несут мощные потери.

Гуменюк подтвердила, что россияне снимают свои подразделения с одних участков, тем самым ослабляя их, и перебрасывают на Мелитопольское направление из-за успехов Сил обороны Украины.

Они пытаются сейчас уже активизировать свои ресурсы из Крымского направления и понемногу подтягивают туда пополнение,

– резюмировала спикер.

Россия перебрасывает силы в направлении Работино