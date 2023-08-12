В ВСУ – контрнаступательные продвижения: россияне вынуждены передислоцироваться – ISW

Украинские защитники продолжают контрнаступательные операции по разным направлениям. Определенные успехи ВСУ заставляют россиян передислоцироваться.

Аналитики Института изучения войны заявили, что Силы обороны преуспевают в Запорожской области. Наступление ВСУ ухудшает российскую оборону, поэтому оккупантам приходится передислоцироваться.

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К чему может привести постоянная передислокация оккупантов

Из-за контрнаступления ВСУ оккупантам приходится перемещать свои подразделения. Как доказательство, в ISW приводят факт ротации кадыровцев, впервые оказавшихся в некоторых районах Запорожской области. Очевидно, они были переброшены на этот участок фронта, чтобы сдерживать украинские наступательные операции.

По данным аналитиков, вероятные боковые передислокации российских войск предполагают, что украинские наступательные операции значительно ослабили действующие оборонные силы России в Запорожской области, где ВСУ добились тактических успехов. Чтобы усилить позиции захватчиков, они побуждали российское командование направить подразделения по усилению обороны на этом критическом участке линии фронта.

Отсутствие оперативных резервов у россиян означает, что командованием росармии придется проводить больше боковых передислокаций, если они хотят в будущем усилить определенные участки фронта. Однако такая передислокация еще больше ослабит российскую оборону в совокупности.

– говорится в отчете.

Аналитики ISW предполагают, что передислокации, скорее всего, повысят вероятность того, что российским силам придется отступить на подготовленные оборонительные позиции без существенной поддержки в случае прорыва. Таким образом, дальнейшая ротация стоящих в обороне оккупантов создает возможности для любого прорыва, что может стать решающим.

Какая ситуация на фронте