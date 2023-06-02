Химическая провокация в Крыму, чтобы остановить контрнаступление: что могут готовить оккупанты в Армянске

Российские военные продолжают поражать своим цинизмом и коварством. Так, они могут готовить химическую провокацию на заводе "Крымский титан" в Армянске.

Речь идет о подрыве емкостей с серной кислотой. Если россияне предпримут такие действия, это станет серьезным ударом по экологии. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Россияне хотят сорвать контнаступление ВСУ

Ранее подобный инцидент уже произошел конкретно в Армянске. Наши солдаты, стоявшие на блокпосту на Чонгаре, жаловались на то, что поржавели автоматы. Дело в том, что в воздухе был выброс серной кислоты.

Это очень опасное производство – так выглядит ад. Я более чем уверен, что россияне могут взорвать емкости с кислотой,

– констатировал Нарожный.

Не секрет, что наш враг может прибегнуть к любым преступлениям, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ, которого он безумно боится. Если россияне таки решатся на провокацию, ситуация нормализуется через 1 – 2 недели, когда ветер отнесет облако серной кислоты в сторону. Но сам момент испарения крайне опасен, по меньшей мере – можно сжечь себе легкие.

По словам Нарожного, россияне ежедневно обстреливают Сумскую область. Белополье, Мирополье – это городки, которые находятся в зоне поражения вражеской артиллерии. И город суммы находится в зоне ее действия – 35 километров до границы, но по нему не стреляют.

Почему? Потому что в городе Сумы расположен "Сумыхимпром", где есть большая емкость с аммиаком, она как 5-этажное здание. Если туда что-нибудь попадет, ветер в большинстве случаев дует в сторону России. Они это прекрасно знают,

– объяснил военный эксперт.

В любом случае это будет огромная катастрофа. Если ветер будет в сторону Сум, погибнет немало людей. Враг не стреляет, боясь загрязнения.

"Но что они могут сделать в Армянске – большой вопрос. На что они готовы остановить украинское наступление", – подытожил Нарожный.

Что известно о намерениях врага