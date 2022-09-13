Россияне начали активно обстреливать населенные пункты, об освобождении которых заявил Генштаб

В Херсонской области российские захватчики продолжают атаковать деоккупированные территории. Они обстреливают населенные пункты из авиации и артиллерии.

Об этом сообщила руководительница объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 канал. По ее словам, в освобожденные населенные пункты еще трудно доставлять гуманитарную помощь.

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Как рассказала Гуменюк, в Херсонской области деоккупированные территории до сих пор находятся под обстрелами. Наши защитники освободили 13 населенных пунктов, из которых известны названия только 5.

Они уже снова оказались под артиллерийскими обстрелами и авиационными ударами. Поскольку враг пытается держать под контролем то, что уже упустил,

– отметила Гуменюк.

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Украинские воины продвигаются не только на востоке Украины, но и на юге. Так, в течение 12 сентября они освободили 5 населенных пунктов в Херсонской области. Речь идет о:

Высокополье,

Нововознесенском,

Белогорке,

Сухом Ставке,

Миролюбовке.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заверила, что эти населенные пункты – полностью под контролем ВСУ. Наши военные уже зачистили их от российских оккупантов, но там еще продолжаются определенные меры.

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