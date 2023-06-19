Изматываем и сбиваем с толку, – майор запаса отметил важный нюанс в действиях россиян на фронте

В ожидании основного этапа наступления ВСУ российские оккупанты растеряны и не знают, откуда ждать удара. Поэтому они бегают туда-сюда вдоль линии фронта, пытаясь усилить самые опасные направления.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, такое движение врага свидетельствует о том, что у него нет других сил в тылу. Как известно, с начала полномасштабной войны ВСУ уже уничтожили 220 450 россиян.

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"Россияне перемещают войска вдоль линии фронта, чтобы усилить защиту на некоторых направлениях, которые они считают самыми опасными. Они не подтягивают какие-либо силы с тыла. Это свидетельствует о том, что у них нет других сил", – пояснил Гетьман.

Чтобы усилить определенное направление, российские захватчики вынуждены ослабить какое-то другое. А украинские защитники этим удачно пользуются.

В чем эффективность тактики ВСУ

Украинская армия делает все, чтобы выявить слабые места в российской. В частности, продолжает наносить мощные удары по российским складам с горюче-смазочными материалами и боеприпасами в тылу. Это делает невозможным ведение войны для врага.

Кроме того, защитники ведут войну небольшими группами, которые между собой очень хорошо коммуницируют. Они заставляют врага двигать вооруженные силы вдоль линии фронта, но сами бьют в другом месте.

"Мы изматываем и сбиваем с толку. У нас есть четкие планы, о которых россияне точно не знают. Поэтому они не могут сосредоточиться там, где мы будем атаковать", – подчеркнул Гетман.

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