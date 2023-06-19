Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, такий рух ворога свідчить про те, що він не має інших сил у тилу. Як відомо, від початку повномасштабної війни ЗСУ вже знищили 220 450 росіян.

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"Росіяни переміщують війська вздовж лінії фронту, щоб посилити захист на деяких напрямках, які вони вважають найнебезпечнішими. Вони не підтягують якісь сили з тилу. Це свідчить про те, що в них немає інших сил", – пояснив Гетьман.

Щоб посилити певний напрямок, російські загарбники змушені послабити якийсь інший. А українські захисники цим успішно користуються.

У чому ефективність тактики ЗСУ

Українська армія робить усе, щоб виявити слабкі місця в російській. Зокрема, продовжує завдавати потужних ударів по російських складах з паливно-мастильними матеріалами і боєприпасами в тилу. Це унеможливлює ведення війни для ворога.

Крім того, захисники ведуть війну невеликими групами, які між собою дуже добре комунікують. Вони змушують ворога рухати збройні сили вздовж лінії фронту, але самі б'ють в іншому місці.

"Ми вимотуємо та збиваємо з пантелику. Ми маємо чіткі плани, про які росіяни точно не знають. Тому вони не можуть зосередитись там, де ми атакуватимемо", – наголосив Гетьман.

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