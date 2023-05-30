В западной доктрине перед решительными операциями, в нашем случае контрнаступление, совершаются формовочные операции. Они и готовят поле боя. Об этом 24 Каналу сообщил Михаил Самусь – заместитель директора Центра исследования армии.

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Формовочные операции продолжаются

В такие операции перед контрнаступлением западные медиа включают и рейды в Белгородской и Брянской областях, и взрывы в Москве вследствие ударов беспилотников и диверсии на железных дорогах по всей России.

Формовочные операции нужны для того, чтобы враг начал реагировать на определенные активности и передислоцировался, как это нужно другой стороне. То есть Украине.

Мы начинаем активно на него влиять и он (враг – 24 Канал) формирует оборону, невыгодную для себя, но выгодную для нас,

– объяснил Михаил Самусь.

Кроме того, в арсенал формовочных операций входит постоянное влияние высокоточными средствами по составам БК, командным пунктам и логистике врага. Это можно было наблюдать во время операции по деоккупации Херсонской области. Однако это происходит и сейчас.

ВСУ наносят удары с HIMARS, Storm Shadow по командным пунктам, местам дислокации личного состава с боеприпасами. Это десятки целей, ежедневно уничтожаемых украинской армией.

"Очевидно, что это также является элементом формовочных операций. Потому что без боеприпасов, без логистики, без систем управления враг просто не сможет реагировать адекватно и вести эффективную оборону, когда Украина приступит к решительным операциям", – отметил Самусь.

Михаил Самусь объяснил, как проходят формовочные операции: смотрите видео

"Рейд Белгородщины – это мощная операция"

Сам условно предположил, что рейд на Белгородщину – это часть формовочных операций. В этом случае это действия стратегического плана. Они формируют не только поле боя, но и информационное пространство.

Проводится массивная информационно-психологическая операция. На самом деле это не были большие боевые действия с большим количеством личного состава. Но целая Россия начинает реагировать на эти небольшие тактические действия рейдового характера.

– отметил Самусь.

Он добавил, что Украина в рамках подготовки к наступательным операциям переформатирует поле боя. Более того, на стратегическом уровне. То есть, Кремль дает команду обеспечить оборону Белгородской области и других приграничных районов.

Однако такую команду из Кремля могут выполнить простым способом: снять некоторые войска с поля боя и отправить их на Белгородщину или другие области приграничья с Украиной. Таким образом, обнажаются определенные направления на фронте.

Важно! В Главном управлении разведки отмечали, что в операции на приграничных областях России не участвовали украинцы. Советник главы ОП Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет непосредственного отношения к происходящему на Белгородщине.

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