В західній доктрині перед рішучими операціями, в нашому випадку контрнаступ, – здійснюються формувальні операції. Вони й підготовлюють поле бою. Про це 24 Каналу повідомив Михайло Самусь – заступник директора Центру дослідження армії.

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Формувальні операції тривають

До таких операцій перед контрнаступом західні медіа включають і рейди в Бєлгородській та Брянській областях, і вибухи в Москві внаслідок ударів безпілотників, і диверсії на залізницях по всій Росії. Формувальні операції потрібні для того, аби ворог почав реагувати на певні активності та передислоковувався, так, як це потрібно іншій стороні. Себто Україні.

Ми починаємо активно на нього впливати й він (ворог – 24 Канал) формує оборону, невигідну для себе, але вигідну для нас,

– пояснив Михайло Самусь.

Крім того, до арсеналу формувальних операцій входить постійний вплив високоточними засобами по складах БК, командних пунктах та логістиці ворога. Це яскраво можна було спостерігати під час операції з деокупації Херсонської області. Однак це відбувається й зараз.

ЗСУ завдають ударів з HIMARS, Storm Shadow по командних пунктах, місцях дислокації особового складу з боєприпасами. Це десятки цілей, які щоденно знищує українська армія.

"Очевидно, що це також є елементом формувальних операцій. Тому що без боєприпасів, без логістики, без систем управління ворог просто не зможе реагувати адекватно та вести ефективну оборону, коли Україна почне рішучі операції", – зауважив Самусь.

Михайло Самусь пояснив, як відбуваються формувальні операції: дивіться відео

"Рейд Бєлгородщини – це потужна операція"

Самусь умовно припустив, що рейд на Бєлгородщину – це частина формувальних операцій. В такому випадку це дії стратегічного плану. Вони формують не лише поле бою, але й інформаційний простір.

Проводиться потужна інформаційно-психологічна операція. Насправді це ж не були великі бойові дії з великою кількістю особового складу. Але ціла Росія починає реагувати на ці невеличкі тактичні дії рейдового характеру,

– зазначив Самусь.

Він додав, що Україна в рамках підготовки до наступальних операцій переформатовує поле бою. Щобільше, на стратегічному рівні. Тобто Кремль дає команду забезпечити оборону Бєлгородської області та інших прикордонних районів.

Однак таку команду з Кремля можуть виконати простим способом: зняти деякі війська з поля бою і відправити їх на Бєлгородщину чи інші області прикордоння з Україною.У такий спосіб оголюються певні напрямки на фронті.

Важливо! В Головному управлінні розвідки наголошували, що в операції на прикордонних областях Росії не брали участі українці. Радник голови ОП Михайло Подоляк також підтвердив, що Україна не має безпосереднього стосунку до подій на Бєлгородщині.

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