Наступают с 2 сторон: оккупанты скулят из-за контрнаступления ВСУ

Контрнаступление ВСУ заставляет оккупантов изрядно нервничать. Они оказываются зажатыми без снабжения.

Те уже жалуются, что ВСУ наступают со всех сторон. Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что паблики россиян просто "кишат" скулением.

Читайте также Сил у оккупантов становится меньше, – Мусиенко объяснил, на каких задачах сосредоточились россияне на фронте

Наступление на Лиман

В частности, речь идет о Лимане. В пабликах оккупантов скулят, что на этот населенный пункт наши воины наступают с обеих сторон.

Захватчики ноют, что их давят с запада и северо-запада города. Говорят, что у них потери. Плачут, что держатся изо всех сил. Правда, за что и почему держаться на чужой земле неясно. Понятно только, какая судьба их ожидает. А у оккупантов она одинаковая – "концерт кобзона".

Бои за город

Город Лиман в Донецкой области находится под российской оккупацией. Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович рассказывал, что для врага очень важно удержать его, ведь оттуда ВСУ могут двигаться в сторону так называемых "республик" на Донбассе.

Также сообщалось, что в окрестностях Лимана в Донецкой области продолжаются бои. Оккупационные войска сопротивляются, поэтому украинский флаг над городом еще нужно подождать.

Что означает оцепление Лимана: смотрите видео