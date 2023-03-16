Пользуются "окном возможностей", – военный эксперт объяснил нетипичную активность России в море

ОК "Юг" фиксирует в Черном море нетипичную активность и количество корабельной группировки врага. 16 марта в Черном море находилось 20 единиц, среди которых – 4 ракетоносителя, одна из них – подводная.

Генерал-лейтенант ВСУ в запасе, военный эксперт Игорь Романенко считает, что противник ищет возможности изменить ситуацию и провести пристрастные действия относительно ослабления и срыва роста потенциала ВСУ при подготовке к контрнаступательным действиям. Об этом он рассказал 24 Канала.

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Остается 1 – 2 месяца

Генерал-лейтенант ВСУ отметил, что враг имеет опыт, анализирует эту ситуацию и понимает, что в течение 1-2 месяцев для него остается открытым "окно возможностей", которое по максимуму нужно использовать.

Для россиян ситуация чем дальше, тем будет усложняться. Информация о поставках оружия Украине открыта, и известно, что мы уже получили до 40% из запланированного вооружения,

– подчеркнул он.

Романенко отметил, что важно получить 100% всего вооружения от союзников. Также техника должна поступить с обслуживанием, подготовленным для ее использования и применения.

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Задача – обескровить врага

Военный эксперт подчеркнул, что следует сформировать стратегический уровень резерва. Иностранные специалисты предполагают, что нужно сформировать 3 корпуса по 20 тысяч с соответствующей техникой.

"Это нужно сделать одновременно, чтобы выполнить задачу оборонно-стратегической операции – остановить продвижение противника на Востоке, обескровить его, перевести в состояние обороны и нанести соответствующие удары во время проведения контрнаступательных операций", – резюмировал Игорь Романенко.

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