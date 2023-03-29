На одного оккупанта тратим 10 снарядов, – полковник ВСУ о необходимом количестве боеприпасов

ВСУ нужно немало боеприпасов, чтобы осуществить успешное контрнаступление и окончательно выбить врага с украинской земли. Появилась информация о том, что Болгария и Пакистан могут передать определенное количество снарядов – 150 – 250 тысяч.

Кроме того, поляки пытаются договориться о закупке боеприпасов в Южной Корее. В этом случае речь идет о миллионах единиц. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт, лётчик-инструкутор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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По словам военного эксперта, у некоторых боеприпасов срок хранения – до 30 лет. Страны потом тратят средства на утилизацию, которая нередко стоит дороже производства.

"Выгодное замещение. Мы утилизируем о головы россиян эти боеприпасы, а дальше происходит восстановление остатков, пополнение складов. Если еще и заплатить, страны понимают положительную экономику для своих военных складов, поэтому они включились в этот процесс", – заметил Свитан.

Речь, в частности, о передаче советских боеприпасов – 152 и 122 калибра. Что касается Южной Кореи – она имеет огромные запасы 155 калибра.

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Война – это математика

Свитан в очередной раз подчеркнул, что война – это математика, и она четко просчитывается. "В прошлом году мы использовали около 1 миллиона, уничтожив 100 тысяч россиян. То есть на одного ликвидированного оккупанта с оружием уходит около 10 снарядов. На линии фронта их сейчас около 400 тысяч. Нам их нельзя выпускать, нужно уничтожить, иначе они снова вернутся. Для этого нам нужно в среднем 4 миллиона снарядов", – утверждает лётчик-инструктор.

В настоящее время выделено 2 миллиарда евро на производство, мы получим около 1 миллиона снарядов. Страны могут сразу отдать из своих запасов 90% в течение трех месяцев. Так, мы получим четверть. Кстати, акцентирует Свитан, поэтому президент Владимир Зеленский начал говорить о нехватке снарядов.

Ежесуточно мы используем 5 – 7 тысяч снарядов. Мы можем отстреливать больше, но у нас их просто нет. Минимальные цифры для наступательных действий – около 10 тысяч в сутки. Это уже 300 тысяч в месяц, так что за три месяца мы "съедим" 1 миллион и остановимся по наличию снарядов,

– объяснил полковник запаса ВСУ.

Чтобы не выйти на снарядный голод, продолжает военный эксперт, в начале наступательных действий, а тем более в конце, потому что это еще страшнее, при движении в сторону Азовского побережья нам нужно останавливаться уже в Керчи.

"Следующий этап будет еще сложнее. Как минимум это одно движение должно уничтожить россиян Запорожской, Херсонской и Крымской области. Не говорю специально "Республикам Крым", я думаю, это будет настоящая унитарная Украина, как написано в конституции", – убежден Роман Свитан.

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