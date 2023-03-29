Крім того, поляки намагаються домовитися про закупівлю боєприпасів у Південної Кореї. У цьому випадку йдеться про мільйони одиниць. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструкутор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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За словами військового-експерта, у деяких боєприпасів термін зберігання – до 30 років. Країни потім витрачають кошти на утилізацію, яка нерідко коштує дорожче, ніж виробництво.

"Вигідне заміщення. Ми утилізуємо об голови росіян ці боєприпаси, а далі відбувається відновлення залишків, поповнення складів. Якщо ще й заплатити, країни розуміють позитивну економіку для своїх військових складів, тому вони включилися у цей процес", – зауважив Світан

Мовиться, зокрема, про передачу радянських боєприпасів – 152 і 122 калібру. Що ж до Південної Кореї – вона має величезні запаси 155 калібру.

Світан про боєприпаси для України: дивіться відео

Війна – це математика

Світан вчергове наголосив, що війна – це математика, і вона чітко прораховується. "Минуло року ми використали близько 1 мільйона, знищивши 100 тисяч росіян. Тобто на одного ліквідованого окупанта зі зброєю витрачається близько 10 снарядів. На лінії фронту їх зараз близько 400 тисяч. Нам їх не можна випускати, потрібно знищити, інакше вони знову повернуться. Для цього нам потрібно в середньому 4 мільйони снарядів", – стверджує льотчик-інструктор.

Наразі виділено 2 мільярди євро на виробництво, ми отримаємо близько 1 мільйон снарядів. Країни можуть одразу віддати зі своїх запасів 90% впродовж трьох місяців. Так, ми отримаємо чверть. До речі, акцентує Світан, саме тому президент Володимир Зеленський почав говорити про нестачу снарядів.

Щодоби ми використовуємо 5 – 7 тисяч снарядів. Ми можемо відстрілювати більше, але у нас їх просто немає. Мінімальні цифри для наступальних дій – близько 10 тисяч па добу. Це вже 300 тисяч на місяць, отже за три місяці ми "з'їмо" 1 мільйон та зупинимося по наявності снарядів,

– пояснив полковник запасу ЗСУ.

Щоб не вийти на снарядний голод, продовжує військовий експерт, на початку наступальних дій, а, щобільше, в кінці, тому що це ще страшніше, при русі в бік Азовського узбережжя нам треба зупинятися вже в Керчі.

"Наступний етап буде ще складніший. Щонайменше цей один рух має знищити росіян Запорізької, Херсонської та Кримської області. Не говорю спеціально "Республікам Крим", я думаю, це буде справжня унітарна Україна, як написано у конституції", – переконаний Роман Світан.

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