ВСУ перехватили инициативу под Бахмутом: сколько квадратов освободили за неделю

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

За прошедшую неделю на этих направлениях между нашими и вражескими войсками произошло более 170 боев. Кстати, украинские войска на Бахмутском направлении за время наступления освободили уже 37 квадратных километров территории.

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Что происходит на фронте

Как рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, на Купянском направлении противник штурмовал и производил поиск слабых мест в нашей обороне. Активно пытался наступать в районах южнее Новоселовского с целью вытеснения наших подразделений за барьерный рубеж реки Оскол. Но безуспешно. Наши силы обороны мощно сдерживают вражеские войска.

На Лиманском направлении враг также пытался наступать, вел действия с целью вытеснения наших войск в районе Серебрянского леса. Все действия оккупантов безуспешны.

На Бахмутском направлении враг в течение недели всеми силами пытался остановить наше наступление, но наши защитники постепенно продвигались.

Освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 37 квадратных километров. А за неделю освобождены 2 квадратных километра.

На Авдеевском, Марьинском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий с целью установления полного контроля над населенным пунктом Марьинка и окружения населенного пункта Авдеевка – успеха не достиг.

Под плотным огнем авиации и артиллерии ВСУ освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области.

Какая ситуация на Юге

На Юге Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На направлении Малая Токмачка, Работино Запорожской области достигли успеха, закрепляются на достигнутых рубежах.

Освобожденная площадь составляет 204,7 квадратных километров. Увеличена за неделю на 12,6 квадратных километров.

Отметим, что украинские военные приблизились к первой линии обороны российских оккупантов. У защитников есть возможности для преодоления оборонительных сооружений врага.