Майор запаса объяснил, почему контрнаступление ВСУ правильно называть наступлением

Президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления. Он предполагает, что у ВСУ не будет еще одного шанса, по крайней мере, в этом году. Но слово контрнаступление – не совсем тот термин, который подходит.

Об этом 24 Каналу заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман. По его словам, в военной терминологии есть признаки, чем наступление отличается от контрнаступления.

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"Считается, что, если какая-то сторона во время войны имеет тактическое преимущество над противником, то он делает не контрнаступление, а наступление. Сейчас все признаки того, что все тактические преимущества на стороне Украины", – подчеркнул майор запаса ВСУ.

Все потому, что наступление России провалилось и она не достигла определенной цели, продвинулась не слишком далеко.

"Поэтому скорее всего будут наши наступательные действия. Наступление прогнозируется выйти на определенные рубежи. И там закрепиться, и там остановиться, ведь наступают ударные группы. "Тылы" не наступают сразу, они не едут сзади", – рассказал Гетьман.

По словам военного эксперта, "тылы" должны подъехать. Речь, в частности, о медиках, продовольствии и патронах.

"Наступление планируется с точки "А", условно, до точки "Б". Дальше, если удалось продвинуться дальше, как было под Харьковом, это очень хорошо. Давайте продвинемся дальше, что враг убегал и можно занять другие позиции", – отметил ветеран российско-украинской войны.

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Не одно наступление

Алексей Гетьман подчеркнул, что наступление не происходит до того момента, пока хватает сил.

Нет, прошли определенную дистанцию – остановились. Поэтому и дальше готовимся к наступательным действиям. Что значит – "один шанс"? У нас 1300 километров линии фронта. Мы не в состоянии за одно наступление по всей линии фронта отодвинуть врага к границам нашей страны в пределах 91 года,

– считает он.

Майор ВСУ в запасе уверен, что после наступления и освобождения территорий, украинская армия остановится, подтянет силы, возобновит потери и технику, и будет планировать следующие наступательные действия.

"Это будет наступление и потом будет очередное наступление", – сказал ветеран российско-украинской войны.

Он отметил, что во Второй мировой войне было не менее 5 – 7 крупных наступательных операций, без учета мелких.

"Все-таки мощная российская армия. Это не какая-то там небольшая страна. У нее очень большой ресурс и техники, и людей. Как мы можем за один раз отогнать их чуть ли не до Москвы? Я думаю, это преувеличение", – сказал военный эксперт. .

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