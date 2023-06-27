ВСУ отвоевали больше, чем Россия взяла за зимнее наступление: Уоллес об контрнаступлении

Министр обороны Великобритании отметил успехи украинской армии после того, как она пошла в контрнаступление несколько недель назад. Собственно, по словам Бена Уоллеса, нашим бойцам удалось отвоевать больше территорий этим летом, чем оккупантам захватить зимой.

Если вы забыли, то зимой этого года оккупанты анонсировали так называемое "большое наступление", в ходе которого хотели выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Тогда благодаря Вооруженным Силам захватчикам не удалось претворить в жизнь свои планы.

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Вместе с тем сейчас украинская армия пошла в контрнаступление и освободила близко 300 километров территорий. Как отмечает глава оборонного ведомства Британия Бен Уоллес, Украина постепенно, но стабильно осуществляет прогресс в атаках.

В рамках летней кампании по возвращению незаконно оккупированных территорий Украина уже отвоевала примерно 300 квадратных километров – это больше территории, чем Россия захватила во время своего зимнего наступления,

– констатировал политик.

Кроме того, он подчеркнул, что захватчики хотели совершить прорыв в Луганской области на этих неделях, однако ВСУ этому помешали: "Россия имела некоторые небольшие успехи, но украинские силы помешали прорыву".

Бен Уоллес об успехах контрнаступления ВСУ: смотрите видео

Контрнаступление ВСУ: последнее

Не так давно украинские бойцы отвоевали территории на восток от села Красногоровки близ Донецка. Эта земля была под контролем оккупантов от 2014 года.

Британская разведка убеждена, что захватчикам пришлось бежать из этого региона, поскольку наши защитники продемонстрировали настоящую мощь своими атаками.

Кроме того, не так давно контрнаступление комментировал президент Владимир Зеленский. Он сказал, что ВСУ удалось продвинуться по всем направлениям фронта.