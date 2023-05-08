У Украины очень много вариантов для успешного контрнаступления, – экс-главком НАТО

Экскомандующий объединенными силами НАТО Джеймс Ставридис убежден, что во время весеннего контрнаступления ВСУ имеют множество вариантов для осуществления ключевого маневра.

Джеймс Ставридис считает, что россиянам сложно спрогнозировать, откуда именно может начаться украинское наступление, и это играет на руку Украине.

Смотрите также "В Бахмут и назад": военный эксперт прогнозирует побег россиян, как только ВСУ будут наступать

Эффект неожиданности играет немаловажную роль

Ставридис сказал, что эффект неожиданности и внезапности удара играет не меньшую роль, чем оружие. Заметим, что это одна из причин, почему нужно соблюдать режим тишины, о котором так просят украинские военные.

Экс-главком НАТО напомнил, что боевой фронт на территории Украины составляет около 1 440 километров. Он обратил внимание, что это позволяет украинским силам наносить удар противнику там, где он этого ожидает меньше всего. Внезапность контрнаступления может вызвать панику и дезориентацию у оккупантов.

Украинское весеннее наступление становится самым продолжительным "телеграфным ударом" в истории войны. Стоит отметить, что это огромный боевой фронт – почти 900 миль. Подумайте, от Нового Орлеана до Чикаго – поэтому манёвр будет ключевым. Не делайте ставку против Украины,

– написал он.

Телеграфный удар – боксерский термин, означающий непреднамеренное четкое физическое указание на то, куда противник собирается нанести удар.

Заметим, что российские захватчики боятся контрнаступления ВСУ. Они активно готовятся к нему в Запорожской и Херсонской областях. Более того, российская пропаганда очень интенсивно готовится к деоккупации Крыма. Пока во временно оккупированном Крыму периодически цветет "хлопок", россияне суетятся и срочно строят оборону. Они впервые так серьезно опасаются, что Украина может вернуть себе полуостров.