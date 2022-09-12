Насколько уменьшатся обстрелы Харькова

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он пояснил, что с деоккупацией территории Харьковщины вместе с захватчиками уходит и их ствольная артиллерия. Взамен реактивная артиллерия и ракетные войска все же смогут нанести удары.

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То есть на одну компоненту обстрелов на территории города Харьков будет меньше,

– констатировал он.

Пограничные – под угрозой

Как заметил военный эксперт, вполне возможно, что россияне не пойдут вглубь своей территории, а станут сразу за линией границы. В таком случае приграничные территории Харьковщины оказываются под такой же угрозой, как в Сумской и Черниговской областях. Они будут регулярно проводить обстрелы на дальность своей артиллерии.

Жданов подчеркнул, что такое развитие событий будет зависеть от того, будет ли принято решение обстреливать цели уже на территории россии. Если да, то у украинских военных будет возможность огненным влиянием отодвинуть оккупантов от наших границ.

Военный эксперт Жданов спрогнозировал, как изменятся обстрелы Харьковщины после деоккупации: смотрите видео

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