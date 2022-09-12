Наскільки зменшаться обстріли Харкова

Про це 24 каналу розказав військовий експерт Олег Жданов. Він пояснив, що з деокупацією території Харківщини разом із загарбниками йде і їхня ствольна артилерія. Натомість реактивна артилерія та ракетні війська все ж зможуть завдати ударів

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Тобто на одну компоненту обстрілів на території міста Харків буде менше,

– констатував він.

Прикордоння – під загрозою

Як зауважив військовий експерт, цілком можливо, що росіяни не підуть вглиб своєї території, а стануть одразу за лінією кордону. У такому випадку прикордонні території Харківщини опиняються під такою ж загрозою, як у Сумській та Чернігівській областях. Вони регулярно здійснюватимуть обстріли на дальність своєї артилерії.

Жданов наголосив, що такий розвиток подій залежатиме від того, чи буде прийняте рішення обстрілювати цілі вже на території росії. Якщо так, то українські військові матимуть можливість вогневим впливом відсунути окупантів від наших кордонів.

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