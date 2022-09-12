Наскільки зменшаться обстріли Харкова
Про це 24 каналу розказав військовий експерт Олег Жданов. Він пояснив, що з деокупацією території Харківщини разом із загарбниками йде і їхня ствольна артилерія. Натомість реактивна артилерія та ракетні війська все ж зможуть завдати ударів
Зверніть увагу На деокупованих районах Харківщини з’явився український зв’язок: яка зараз ситуація
Тобто на одну компоненту обстрілів на території міста Харків буде менше,
– констатував він.
Прикордоння – під загрозою
Як зауважив військовий експерт, цілком можливо, що росіяни не підуть вглиб своєї території, а стануть одразу за лінією кордону. У такому випадку прикордонні території Харківщини опиняються під такою ж загрозою, як у Сумській та Чернігівській областях. Вони регулярно здійснюватимуть обстріли на дальність своєї артилерії.
Жданов наголосив, що такий розвиток подій залежатиме від того, чи буде прийняте рішення обстрілювати цілі вже на території росії. Якщо так, то українські військові матимуть можливість вогневим впливом відсунути окупантів від наших кордонів.
Військовий експерт Жданов спрогнозував, як зміниться обстрілів Харківщини після деокупації: дивіться відео
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- За актуальними даними, з початку наступу українських захисників, тобто орієнтовно з 29 серпня, Україна звільнила вже майже 6 тисяч квадратних кілометрів своєї землі. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр ввечері 12 вересня.
- Зауважимо, що ще напередодні, 11 вересня, аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що ЗСУ деокупували 3 тисячі квадратних кілометрів, а у зверненні президента Зеленського 10 вересня мова йшла про 2 тисячі.
- Так, сьогодні стало відомо про те, що українські прапори знову замайоріли у Дергачівській громаді, селах Стрілеча та Тернова на Харківщині, а також у Куземівці, що на Луганщині.
- Через наступ ЗСУ на Харківщині окупанти втратили величезну кількість техніки, зокрема 50 БМП, 40 танків, 35 БТР, літаки Су-32 та Су-25 та ще багато іншого.
- Відомо й про успіхи наших військових на Півдні. Так, за останні 2 тижні вони звільнили близько 500 квадратних кілометрів територій Херсонщини. Серед них – Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Миролюбівка, Сухий Ставок.