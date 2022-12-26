ВСУ сорвали наступление оккупантов на Лиман, но Россия все равно стягивает силы, – Гайдай

Украинские военные помешали россиянам нанести удар по городу Лиман в Донецкой области. Оккупанты пытались атаковать Лиман из Луганского направления.

Об этом во время брифинга сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, планы оккупантов сорвали контрнаступательные действия Сил обороны Украины.

Кстати При выходе из Лимана потери понесли элитные ГРУшники, – BBC

Оккупанты стягивают силы под Лиман

Гайдай подчеркнул, что украинское командование понимало планы оккупантов, что помогло осуществить успешное контрнаступление. Впрочем, он отметил, что россияне все равно стягивают резервы.

Такие планы были, но благодаря украинскому командованию, которое понимало планы, видело всю карту военных событий, как раз те контрнаступательные действия сил обороны Украины помешали российским оккупационным войскам привести в действие свои планы. Сейчас они все равно стягивают резервы, но контрнаступления у них сейчас не получилось,

– рассказал Гайдай.

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