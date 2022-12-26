ВСУ сорвали наступление оккупантов на Лиман, но Россия все равно стягивает силы, – Гайдай
Украинские военные помешали россиянам нанести удар по городу Лиман в Донецкой области. Оккупанты пытались атаковать Лиман из Луганского направления.
Об этом во время брифинга сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, планы оккупантов сорвали контрнаступательные действия Сил обороны Украины.
Кстати При выходе из Лимана потери понесли элитные ГРУшники, – BBC
Оккупанты стягивают силы под Лиман
Гайдай подчеркнул, что украинское командование понимало планы оккупантов, что помогло осуществить успешное контрнаступление. Впрочем, он отметил, что россияне все равно стягивают резервы.
Такие планы были, но благодаря украинскому командованию, которое понимало планы, видело всю карту военных событий, как раз те контрнаступательные действия сил обороны Украины помешали российским оккупационным войскам привести в действие свои планы. Сейчас они все равно стягивают резервы, но контрнаступления у них сейчас не получилось,
– рассказал Гайдай.
Россия готовит новое наступление на Лиманском направлении
- Президент Владимир Зеленский 2 октября сообщил, что Лиман полностью зачищен от российских оккупантов. После этого 4 октября над освобожденным Лиманом официально подняли украинский флаг.
- В ноябре – декабрь основные боевые действия ведутся на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Там наступают российские войска, а ВСУ ведут оборону. В ВСУ рассказали, что оккупанты готовятся начать наступление еще и на Лиманском направлении.
- В то же время украинские воины проводят контрнаступательные действия на участке Сватово – Кременная Луганской области. Недалеко от Кременной идут боевые действия, но город все еще под оккупацией. Ситуация на этом участке фронта сложная.