Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что важно, чтобы Запад наконец передал достаточное количество боеприпасов и военной техники.
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Очень нужно, чтобы Украина наконец получила западную авиацию. Также нужны будут соответствующие средства поражения для F-16.
Должна быть закончена операция
Как отметил Свитан, без надлежащей авиационной компоненты сложно осуществить прорыв сразу почти на сотню километров. А это как раз то, что нам нужно. Сразу выйти к азовскому побережью или же дойти до Армянска, который расположен на севере Крыма.
Без авиации удалось продвинуться на 15 – 20 километров. Но потом начались проблемы. Удалось вклиниться – и россияне сразу пытаются "срезать" этот выступ. Если выполнять контрнаступательные действия, было бы хорошо продвинуться на 70 – 80 километров. Операция должна быть завершена,
– сказал Свитан.
Понятно, что это возможно сделать только с надлежащей авиационной поддержкой. Поэтому важно, чтобы Запад наконец выделил достаточное количество самолетов и ракет для авиации.
Контрнаступление ВСУ: коротко
- Президент Владимир Зеленский заявил, что прошлогоднее контрнаступление было не столь успешным, как планировалось. Украина была "саботирована изнутри". Россияне знали, где Силы обороны собирались атаковать. Следующее контрнаступление будет более успешным.
- Уже есть новый план контрнаступления. Но для него нужна военная помощь. В том числе и от Соединенных Штатов Америки.
- Также Зеленский подчеркнул – чем меньше людей знает о планах украинского войска – тем быстрее будет победа. В том году план контрнаступления был на столе у Кремля еще до начала этих действий.