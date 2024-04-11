Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что важно, чтобы Запад наконец передал достаточное количество боеприпасов и военной техники.

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Очень нужно, чтобы Украина наконец получила западную авиацию. Также нужны будут соответствующие средства поражения для F-16.

Должна быть закончена операция

Как отметил Свитан, без надлежащей авиационной компоненты сложно осуществить прорыв сразу почти на сотню километров. А это как раз то, что нам нужно. Сразу выйти к азовскому побережью или же дойти до Армянска, который расположен на севере Крыма.

Без авиации удалось продвинуться на 15 – 20 километров. Но потом начались проблемы. Удалось вклиниться – и россияне сразу пытаются "срезать" этот выступ. Если выполнять контрнаступательные действия, было бы хорошо продвинуться на 70 – 80 километров. Операция должна быть завершена,

– сказал Свитан.

Понятно, что это возможно сделать только с надлежащей авиационной поддержкой. Поэтому важно, чтобы Запад наконец выделил достаточное количество самолетов и ракет для авиации.

Контрнаступление ВСУ: коротко