Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що важливо, аби Захід нарешті передав достатню кількість боєприпасів та військової техніки.
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Надзвичайно потрібно, аби Україна нарешті отримала західну авіацію. Також потрібні будуть відповідні засоби ураження для F-16.
Має бути закінчена операція
Як зазначив Світан, без належної авіаційної компоненти складно здійснити прорив одразу майже на сотню кілометрів. А це якраз те, що нам потрібно. Одразу вийти до азовського узбережжя або ж дійти до Армянська, який розташований на півночі Криму.
Без авіації вдалося просунутися на 15 – 20 кілометрів. Але потім почалися проблеми. Вдалося вклинитися – і росіяни одразу намагаються "зрізати" цей виступ. Якщо виконувати контрнаступальні дії, було б добре просунутися на 70 – 80 кілометрів. Операція має бути завершена,
– сказав Світан.
Зрозуміло, що це можливо зробити лише з належною авіаційною підтримкою. Тому важливо, аби Захід нарешті виділив достатню кількість літаків та ракет для авіації.
Контрнаступ ЗСУ: коротко
- Президент Володимир Зеленський заявив, що торішній контрнаступ був не настільки успішним, як планувалося. Україна була "саботована зсередини". Росіяни знали, де Сили оборони збиралися атакувати. Наступний контрнаступ буде успішнішим.
- Вже є новий план контрнаступу. Але для нього потрібна військова допомога. Зокрема і від Сполучених Штатів Америки.
- Також Зеленський підкреслив – чим менше людей знає про плани українського війська – тим швидше буде перемога. Того року план контрнаступу був на столі в Кремля ще до початку цих дій.