Ни Силы обороны, ни оккупанты не могут зарыться, поскольку поверхность совсем для этого не готова. Такой информацией с 24 Каналом поделился военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что именно поэтому в Херсонской области постоянно происходит движение как с нашей стороны, так и с вражеской.

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Могут ли россияне вести наступательные действия

На территории левобережной Херсонщины в 40 – 50 километрах от Днепра оккупанты разместили 50 – 70 тысяч солдат. Фактически, российское оккупационное войско сосредоточено по линии от Кинбурнской косы до Энергодара Запорожской области. Кроме того, россияне постоянно проводят ротацию и около 7 тысяч армейцев обычно находятся в движении.

Конечно, плотность мала для удержания нескольких сотен километров фронта. Это практически нереально. Потому россияне в режиме активной обороны. У них есть фондовые рубежи на третьей линии, но пока они находятся между Днепром и третьей линией. Движение происходит без окапывания, но в мобильном режиме,

– объяснил полковник ВСУ в запасе.

Украинским военным проще работать артиллерией по противнику, поскольку правый берег гораздо выше. Кроме того, наш 155 миллиметровый калибр бьет на 7 – 8 километров дальше, чем российский 152 миллиметровый калибр. Силы обороны однозначно побеждают в контрбатарейной борьбе.

Какая основная проблема для Сил обороны

По словам Свитана, главная проблема для украинских военных – российская авиация. В частности, управляемые авиационные бомбы – УАБ, оккупанты десятками сбрасывают их на левый и правый берег Херсонщины.

УАБ Это один из видов авиационных боеприпасов, то есть авиационная бомба. Она оснащена аэродинамическими поверхностями и системой наведения для повышения точности попадания в цель. В России сейчас есть два типа управляемых бомб: те, которые сразу проектировались как управляемые бомбы и полноценно производятся на заводах. К примеру, УПАБ-1500В; фугасные советские бомбы, к которым россияне крепят модули коррекции и управления полетом. Это ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500.

"Не можем с ними сейчас бороться, пока не появится хотя бы один дальний зенитно-ракетный комплекс, например SAMP/T или Patriot. Тогда можно будет отогнать на 100 километров российскую авиацию от берега Днепра", – подчеркнул летчик-инструктор.

Тем не менее украинская авиация достаточно неплохо помогает защитникам на левом берегу. А авиацию на 50 километров прикрывают имеющиеся ЗРК среднего радиуса действия.

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С каких направлений враг перебрасывает солдат

Свитан предположил, что россияне пока не передислоцируют военных из Авдеевки, Бахмута, Донецкого и Луганского направлений. Пока оккупанты перебрасывают войско из новосформированных частей в России. Оккупантов курсируют по следующему маршруту: Ростов – Мариуполь – Бердянск – Мелитополь, а затем происходит движение на несколько направлений:

Херсон;

Каховка;

Скадовск.

До боевой готовности им еще далеко, поэтому растаскивают войско по линии фронта, ставя задачу – оборонять. А нас пытаются сдержать благодаря авиации и артиллерии, которой еще достаточно на левом берегу,

– подчеркнул Роман Свитан.

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