Ні Сили оборони, ні окупанти не можуть закопатися, оскільки поверхня зовсім для цього не готова. Такою інформацією з 24 Каналом поділився військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, саме тому на Херсонщині постійно відбувається рух як з нашого боку, так і з ворожого.

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Чи можуть росіяни поводити наступальні дії

На території лівобережної Херсонщини за 40 – 50 кілометрів від Дніпра окупанти розмістили 50 – 70 тисяч солдатів. Фактично, російське окупаційне військо зосереджене по лінії від Кінбурнської коси до Енергодара Запорізької області. Окрім того, росіяни постійно проводять ротацію й близько 7 тисяч армійців зазвичай перебувають в русі.

Звісно, щільність мала для утримання кількох сотень кілометрів фронту. Це практично не реально. Тому росіяни в режимі активної оборони. У них є фондові рубежі на третій лінії, але вони поки перебувають між Дніпром та третьою лінією. Рух відбувається без окопування, але в мобільному режимі,

– пояснив полковник ЗСУ в запасі.

Українським військовим простіше працювати артилерією по противнику, позаяк правий берег набагато вищий. Крім того, наш 155 міліметровий калібр б'є на 7 – 8 кілометрів далі, ніж російський 152 міліметровий калібр. Сили оборони однозначно перемагають у контрбатарейній боротьбі.

Яка основна проблема для Сил оборони

За словами Світана, головна проблема для українських військових – російська авіація. Зокрема, керовані авіаційні бомби – КАБ, окупанти десятками скидають їх на лівий та правий берег Херсонщини.

КАБ Це один з видів авіаційних боєприпасів, тобто авіаційна бомба. Вона оснащена аеродинамічними поверхнями та системою наведення для підвищення влучності потрапляння в ціль. У Росії зараз є два типи керованих бомб: ті, які відразу проєктувалися як керовані бомби та повноцінно виробляються на заводах. Приміром, УПАБ-1500В; фугасні радянські бомби, до яких росіяни кріплять модулі корекції та управління польотом. Це ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500.

"Не можемо з ними зараз боротися, поки не з'явиться хоча б один дальній зенітно-ракетний комплекс, приміром, SAMP/T або Patriot. Тоді можна буде відігнати на 100 кілометрів російську авіацію від берега Дніпра", – підкреслив льотчик-інструктор.

Попри це, українська авіація досить непогано допомагає захисникам на лівому березі. Натомість авіацію на 50 кілометрів прикривають наявні ЗРК середнього радіуса дії.

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З яких напрямків ворог перекидає солдатів

Світан припустив, росіяни поки не передислоковують військових з Авдіївки, Бахмута, Донецького та Луганського напрямків. Наразі окупанти перекидають військо з новосформованих частин в Росії. Окупантів курсують за таким маршрутом: Ростов – Маріуполь – Бердянськ – Мелітополь, а потім відбувається рух на кілька напрямків:

Херсон;

Каховка;

Скадовськ.

До бойової готовності їм ще далеко, тому розтягують військо по лінії фронту, ставлячи завдання – обороняти. А нас намагаються стримати завдяки авіації та артилерії, якої ще достатньо на лівому березі,

– наголосив Роман Світан.

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