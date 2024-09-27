Возможно ли контрнаступление ВСУ в 2025 году: Свитан сказал, что для этого нужно

Пока рано говорить о возможности контрнаступления ВСУ. Но все может измениться после удачных решений от международных партнеров.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что контрнаступление ВСУ вполне реально организовать уже в 2025 году. Но все будет зависеть от нескольких факторов.

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При каких условиях реально провести контрнаступление

Как отметил Свитан, сейчас некоторые страны носятся с идеей о так называемых "переговорах с Россией". Ни о каких переговорах не может идти речь, когда российский солдат находится на территории Украины. Это уже ближе к капитуляции.

Украина может организовать новые наступательные действия на фронте. Но все будет зависеть от того количества оружия и военной техники, которую передадут западные партнеры. Сейчас они так и не дошли до того формата, чтобы предоставлять все в больших количествах.

Кроме того, для контрнаступления важно большое количество самолетов. Не стоит забывать и о средствах поражения к ним.

Пока не будет хотя бы 3-4 бригады F-16... А это около сотни самолетов. К тому времени никакие широкомасштбные наступательные действия на земле не получится организовать. F-16 с достаточным количеством средств поражения помогут "раскатать" российскую армию в Крыму и на Донбассе,

– отметил Свитан.

Обратите внимание! На днях Силы обороны Украины выбили оккупантов с территории агрегатного завода в Волчанске.