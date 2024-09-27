Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що контрнаступ ЗСУ цілком реально організувати вже у 2025 році. Але все залежатиме від кількох факторів.

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За яких умов реально провести контрнаступ

Як наголосив Світан, зараз деякі країни носяться з ідеєю про так звані "переговори з Росією". Ні про які перемовини не може йтися, коли російський солдат перебуває на території України. Це вже ближче до капітуляції.

Україна може організувати нові наступальні дії на фронті. Але все залежатиме від тої кількості зброї та військової техніки, яку передадуть західні партнери. Наразі вони так і не дійшли до того формату, аби надавати все у великих кількостях.

Крім того, для контрнаступу важлива велика кількість літаків. Не варто забувати і про засоби ураження до них.

Поки не буде хоча б 3-4 бригади F-16… А це сотня літаків. До того часу ніякі широкомасштбні наступальні дії на землі не вийде організувати. F-16 з достатньою кількістю засобів ураження допоможуть "розкатати" російську армію в Криму та на Донбасі,

– зауважив Світан.

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