ВСУ начали контрнаступления возле Бахмута: фронтовая сводка от Романа Свитана

ВСУ перешли в режим активной обороны возле Бахмута, включающей контратаки против отступающего врага. Впрочем, это не единственное направление, где врагу может угрожать наступление украинских сил.

Обо всем этом в своей ежедневной сводке с фронта для 24 Канала за 25 апреля говорил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Контрнаступления ВСУ возле Бахмута

Командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Сырский 24 апреля в очередной раз посетил Бахмут. Генерал-полковник заявил, что украинские войска на этом направлении не только обороняются, но и пытаются контрнаступать.

Скорее всего, он имел в виду активную оборону, которая предусматривает контратаки на плечах отступающего врага. То есть, когда идет атака россиян, мы ее отбиваем, а после их побега начинаем наступать,

– объяснил Роман Свитан.

В то же время он подчеркнул, что россияне снова начали давить на украинские позиции в Бахмуте. В частности, снова давят с юга и с севера в районе Хромового.

"Они возвращаются к идее окружения Бахмута. То есть вытеснить наши войска. Они постоянно пробуют новые маневры: не удалось выдавить – начали уничтожать здания", – подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Ситуация в Бахмуте и окрестностях / Скриншот DeepStateMAP

Полное уничтожение города тоже требует определенного времени, поэтому, считает военный эксперт, россияне вернулись к тактике полуокружения города. Поэтому снова пытаются давить из Хромового.

Держимся нормально – и на севере, и на юге вдоль дороги. Идут позиционные бои, Сырский постоянно контролирует этот процесс. Отступать из Бахмута пока никто не планирует,

– уверяет полковник ВСУ в запасе.

Фронтовая сводка от Романа Свитана: смотрите видео

Мобилизационные потуги России

Глава ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что России удается ежемесячно мобилизовать около 20 тысяч человек. Львиную долю из них отправляют воевать против Украины.

Военный эксперт акцентировал, что речь идет о процессе набора в контрактную армию. Впрочем, для оккупационной армии, численность которой составляет более 1 миллиона человек – это капля в море.

Мы их где-то такое количество, даже немного больше, "отминусовываем" на линии фронта. То есть, общее количество российских войск уменьшается,

– подчеркнул Роман Свитан.

Россия начала бы войну с ядерного удара

Кирилл Буданов также убежден, что никакого ядерного удара со стороны России не будет даже после деоккупации Украиной Крыма. Наш собеседник разделяет это мнение.

"Если бы они могли нанести ядерный удар, они с этого бы и начали. Не было бы тогда никакого смысла загонять 200-тысячную армию на убой", – заявил полковник ВСУ в запасе.

Следовательно, возможности применить ядерное оружие в России нет. Военный эксперт сравнил такой сценарий с выстрелом себе в голову, ведь сразу после команды по применению ядерного оружия состоится ряд превентивных мер.