Про все це у своєму щоденному зведенні з фронту для 24 Каналу за 25 квітня говорив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан.

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Контрнаступи ЗСУ біля Бахмута

Командувач Сухопутних сил ЗСУ Олександр Сирський 24 квітня вкотре відвідав Бахмут. Генерал-полковник заявив, що українські війська на цьому напрямку не лише обороняються, а й намагаються контрнаступати.

Найімовірніше, він мав на увазі активну оборону, яка передбачає контратаки на плечах ворога, що відступає. Тобто, коли триває атака росіян, ми її відбиваємо, а після їхньої втечі починаємо наступати,

– пояснив Роман Світан.

Водночас він підкреслив, що росіяни знову почали тиснути на українські позиції в Бахмуті. Зокрема, знову тиснуть з півдня й з півночі в районі Хромового.

"Вони повертаються до ідеї оточення Бахмута. Тобто, витиснути наші війська. Вони постійно пробують нові маневри: не вдалося витиснути – почали знищувати будівлі", – підкреслив полковник ЗСУ в запасі.

Ситуація в Бахмуті та околицях / Скриншот DeepStateMAP

Повне знищення міста теж потребує певно часу, відтак, вважає військовий експерт, росіяни повернулися до тактики напів оточення міста. Тож знову намагаються тиснути з Хромового.

Тримаємося нормально – і на півночі, і на півдні вздовж дороги. Тривають позиційні бої, Сирський постійно контролює цей процес. Відступати з Бахмута поки ніхто не планує,

– запевняє полковник ЗСУ в запасі.

Фронтове зведення від Романа Світана: дивіться відео

Мобілізаційні потуги Росії

Очільник ГУР Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Росії вдається щомісяця мобілізувати близько 20 тисяч осіб. Левову частку з них відправляють воювати проти України.

Військовий експерт акцентував, що мовиться про процес набору до контрактної армії. Втім, для окупаційної армії, чисельність якої становить понад 1 мільйон осіб – це капля в морі.

Ми ж їх десь таку кількість, навіть трохи більше "відмінусовуємо" на лінії фронту. Тобто, загальна кількість російських військ зменшується,

– наголосив Роман Світан.

Росія розпочала б війну з ядерного удару

Кирило Буданов також висловив переконання, що жодного ядерного удару з боку Росії не буде навіть після деокупації Україною Криму. Наш співрозмовник поділяє цю думку.

"Якщо б вони могли завдати ядерного удару, вони з цього б і розпочали. Не було б тоді жодного сенсу заганяти 200-тисячну армію на забій", – заявив полковник ЗСУ в запасі.

А відтак можливості застосувати ядерну зброю в Росії немає. Військовий екперт порівняв такий сценарій з вистрелом собі в голову, адже одразу після команди щодо застосування ядерної зброї відбудеться низка привентивних заходів.