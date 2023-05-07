Перед контрнаступлением Украина погружает Россию во все больший "туман войны", – Le Monde

Украина сейчас активно применяет против врага тактику "тумана войны". Западные обозреватели пишут, что ВСУ достаточно искусны в этом.

Как отмечается в статье Le Monde, термин "туман войны" теоретически обосновал прусский генерал Карл фон Клаузевиц. Имеется в виду неопределенность происходящего, которую испытывают участники боевых действий.

Смотрите также Украина считает ожидания от контрнаступления завышенными: что это значит

Дело в том, что важно обеспечить безопасность контрнаступления. По словам французского журналиста и исследователя Центра анализа и прогнозирования международных рисков Джозефа Анротена, украинцы очень умелые в этой игре. По его словам, украинская армия наращивает усилия, чтобы развеять этот туман.

Как пример, в последние дни возросло количество атак беспилотников по российским позициям не только на оккупированных территориях, но и в России. Среди них нападения на склад топлива в порту Севастополя, терминал на Тамани и Илийский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае

В то же время увеличивается и количество диверсий

Так, 1 и 2 мая в Брянской области в результате подрыва на железной дороге сошли с рельсов два поезда. 1 мая возле населенного пункта южнее Санкт-Петербурга была повреждена линия электропередач. 3 мая ФСБ России объявило о ликвидации сети украинских партизан в Крыму.

Кроме того, начиная с середины апреля, украинские силы проводят незначительные боевые действия на всей длине фронта протяженностью 1,8 тысячи километров. Украинцы бьют как на Севере, так и на Юге и Востоке. Это ставит перед российским Генштабом дилемму: решает ли он защищать все, рискуя быть повсюду слабым, или сосредотачивает свои силы в определенных местах, что делает других уязвимыми.

Врагу не хватает "глаз"

Аналитики отмечают, что оккупантам не хватает знаний о том, где украинцы сосредотачивают свои силы.

У россиян только 2 военных спутника оптического наблюдения. Они расположены на низкой орбите и не могут подняться выше. Украинцы знают время их прохождения через свою территорию и тогда просто прячутся.

Российский парк разведывательных беспилотников "Орлан" понес значительные потери, а самолеты-разведчики Ил-20 и Ан-30 редко приближаются к украинской границе, поскольку боятся украинских систем ПВО.

Зато еще с лета 2022 года Киев арендует спутник радиолокационного наблюдения у финской компании Iceye. Он позволяет наблюдать за Землей как ночью, так и под сильной облачностью. Также с компанией подписано соглашение о доступе к качественным снимкам из двадцати других спутников. Вместе с тем, западные союзники также предоставили украинцам доступ к собственным спутниковым ресурсам.