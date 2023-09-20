ВСУ освободили более 54% оккупированной территории, – генерал США

На сегодняшний день продолжается контрнаступление Вооруженных Сил Украины. Наши защитники уже освободили более 54% оккупированной россиянами территории.

Об этом сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии Марк Милли на пресс-конференции, информирует 24 Канал. По его словам, Украина продолжает добиваться устойчивого прогресса в освобождении свой родины от российской оккупации.

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Сколько территории уже освободила Украина

Сегодня Украина освободила более 54% оккупированной Россией территории, и они продолжают сохранять стратегическую инициативу на сегодня,

– заявил Милли.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме

Он подчеркнул, что партнеры будут и дальше поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо для защиты нашей суверенной территории.

"Это борьба Украины, это их история, их битва, Украина не просила ни другую страну биться за них. Все, о чем они просят, это помощь с материалами и учебой. Мы все здесь, чтобы поддержать Украину, чтобы она могла оставаться свободной, независимой и суверенной", – подчеркнул Милли.

Контрнаступление ВСУ продолжится зимой

Напомним, что недавно Кирилл Буданов сообщил, что в холоде, сырости и грязи бороться сложнее. Однако боевые действия будут продолжены и контрнаступление будет продолжаться.

Буданов отметил, что контрнаступление происходит на нескольких направлениях. Впрочем, глава ГУР признал, что продвижение идет медленнее, чем он хотел, и описал ситуацию как сложную. По его словам, среди ключевых факторов, тормозящих контрнаступление – очень плотная концентрация российских мин и большое количество компактных вражеских дронов-камикадзе.