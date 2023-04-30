Все уже началось, – майор запаса объяснил, как происходит контрнаступление ВСУ

Контрнаступательная операция Вооруженных Сил – это то, чего с нетерпением ждут украинцы последний месяц. Впрочем, контрнаступление в традиционном его представлении – бегство оккупантов и освобождение территорий – это не его начало, а финал.

Начало контрнаступательных действий – уничтожение складов боеприпасов и скоплений сил врага. Такие события в последнее время мы наблюдаем и на оккупированной территории Украины, и в России. Об этом 24 Каналу рассказал Алексей Гетьман – военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны.

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"Улыбка Зеленского"

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский загадочно прокомментировал вопрос, состоится ли контрнаступление Украины. Он заявил, что контрнаступление "точно будет", однако таинственная улыбка Зеленского после ответа натолкнула на мысль, что контрнаступательная операция происходит уже сейчас.

С этим мнением также согласен майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Контрнаступление уже идет. Надо понять, что контрнаступление – это не когда кто-то по радио передал о начале и все побежали. Действия непосредственно по суше, когда мы видим, как движется тяжелая техника и идет пехота – это не начало контрнаступления, это его финальный этап,

– подчеркнул Гетьман.

По его словам, контрнаступательная операция начинается с уничтожения складов, топливных материалов и тому подобное. Это уже происходит. Примером этого может служить недавний "хлопок" в Севастополе.

Зато уже завершающий этап контрнаступления – бегство врага и окончательное освобождение оккупированных территорий.

"Касательно улыбки господина Зеленского – думаю, это было от души у него. Он просто не удержался, потому что является одним из 5 человек, которые, как говорил господин Данилов, знает, как все будет происходить. Эта улыбка означает, что мы подготовили что-то очень интересное и не очень приятное для россиян", – предположил майор запаса ВСУ.

На фоне утечки секретных документов Пентагона секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что о деталях контрнаступления, которое готовит Украина, известно лишь 5 лицам. Скорее всего, одним из этих людей является и Владимир Зеленский.

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