Контрнаступление ВСУ на Харьковщине: где находится Изюм – объясняем на карте

Герои ВСУ продолжают эффективное контрнаступление в Харьковской области. В сети появилось видео, как украинские герои входят в город Изюм.

Российские пропагандисты уже причитают, что захватчики вынуждены бежать из временно оккупированного украинского города. В украинских телеграм-каналах отмечают: оккупанты так бежали, что оставили немало оружия, информирует 24 канал.

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В сети опубликовали кадры, как герои ВСУ осматривают заброшенные позиции российских захватчиков у стелы с надписью Изюм. Кроме того, на обнародованных кадрах видно много оставленных снарядов.

Алексей Арестович заявил, что возле Изюма – у россиян настоящая катастрофа. Оккупантов сносит, как цунами. Удалось захватить тысячи снарядов и десятки единиц новой техники. По словам Арестовича, к Изюмской группировке подкрадывается большой "сюрприз".

Где расположен город Изюм: карта

Успехи ВСУ в Харьковской области

Владимир Зеленский во время вечернего обращения 9 сентября сообщил, что герои ВСУ на Харьковщине освободили уже более 30 населенных пунктов.

В Минобороны Украины показали в сети кадры из освобожденного города Балаклея. Там официально подняли государственный флаг Украины.

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