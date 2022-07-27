россияне начнут отступать из Херсона только после тысячных потерь, – военный эксперт
На сегодняшний день очень важно то, что предпосылки для начала контрнаступления – очень удачные. Но не стоит рассчитывать на молниеносное и быстрое освобождение оккупированных территорий, ведь враг не захочет легко сдаваться.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он также отметил, что большая и значительная победа состоится только тогда, когда последний оккупант покинет украинскую землю, а вражеская группировка будет полностью разгромлена.
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"Надеемся, что во время активного контрнаступления ВСУ многие российские захватчики добровольно сдадутся в плен, ведь нам нужно пополнять наш обменный фонд, чтобы спасти наших воинов", – говорит Петр Черник.
По словам военного эксперта, предпосылки для хороших новостей у нас есть, однако не стоит торопиться и говорить, что ловушка замкнулась и противник не будет драться.
До оккупантов дойдет только тогда, когда у них будут огромные потери, которые нужно убирать. Это должны быть потери, которые достигнут тысяч, а также сотен единиц сожженной техники,
– убежден Черник.
"К большому сожалению, я не являюсь сторонником тезиса, что битвы не будет. Она будет, это произойдет, поэтому должны помнить, что контрнаступательные действия – всегда труднее, чем оборона ", – объясняет Петр Черник.
Подробнее об особенностях контрнаступления в разговоре с Петром Черником: смотрите видео
ВСУ готовятся к контрнаступлению – что нужно знать
- Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов сказал 24 каналу, что масштабное контрнаступление ВСУ на Юге уже не за горами. Во время него ВСУ не собираются использовать тактику, которой придерживается враг – уничтожение городов на 90%. Мы будем проводить некоторые операции, которые сейчас обсуждают, чтобы освободить наши территории с минимальными потерями.
- Уже вечером 26 июля стало известно, что ВСУ нанесли удары по крайне важному стратегическому объекту – Антоновскому мосту. Утром 27 июля это подтвердила представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
- В то же время пресс-секретарь ОК "Юг" заявляла, что контрнаступление в Херсонской области уже идет, но оно происходит в условиях тишины.