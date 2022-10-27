Россияне дважды пытались прорвать оборону ВСУ в Херсонской области

27 октября 2022 , 10:44
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Источник:

Херсонская ОВА

Ситуация в Херсонской области все еще остается сложной. Несмотря на это, украинские военные успешно отражают наступления противника.

Начальник ОВА Ярослав Янушевич сообщил о ситуации в области по состоянию на 26 октября. По его словам, враг дважды пытался прорвать оборону. Успеха не имел, с потерями отступил.

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Какие успехи у ВСУ в Херсонской области

Вечером 25 октября в Бериславском районе подразделение ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбило российский ударный вертолет Ка-52. Также над Херсонщиной сбили 2 вражеских дрона-камикадзе.

Впрочем, в этот же день оккупанты из танка обстреляли недавно освободившуюся Трифоновку. Есть повреждения жилых домов, ранено одно гражданское лицо.

Как продвигается контрнаступление на Херсонском направлении

  • Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что оккупанты не могут давать отпор ВСУ в Херсонской области. Ситуация в оккупированном Херсоне очень напряжена для российских военных и гауляйтеров.
  • Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что наступать нашим бойцам помогают даже погодные условия. Дожди значительно замедляют оккупантов. Им тяжело обустраивать новые рубежи обороны.
  • Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал о тактике оккупантов. По его словам, россияне используют устаревшие методы войны в городских условиях, поэтому шансов удержать Херсон у них нет.
  • Статистика освобожденных городов и сел в Херсонской области быстро меняется. По состоянию на 26 октября Вооруженные Силы Украины уволили около 90 населенных пунктов в Херсонской области.

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Автор: Анна Романюк