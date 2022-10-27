Россияне дважды пытались прорвать оборону ВСУ в Херсонской области
Источник:Херсонская ОВА
Ситуация в Херсонской области все еще остается сложной. Несмотря на это, украинские военные успешно отражают наступления противника.
Начальник ОВА Ярослав Янушевич сообщил о ситуации в области по состоянию на 26 октября. По его словам, враг дважды пытался прорвать оборону. Успеха не имел, с потерями отступил.
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Какие успехи у ВСУ в Херсонской области
Вечером 25 октября в Бериславском районе подразделение ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбило российский ударный вертолет Ка-52. Также над Херсонщиной сбили 2 вражеских дрона-камикадзе.
Впрочем, в этот же день оккупанты из танка обстреляли недавно освободившуюся Трифоновку. Есть повреждения жилых домов, ранено одно гражданское лицо.
Как продвигается контрнаступление на Херсонском направлении
- Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что оккупанты не могут давать отпор ВСУ в Херсонской области. Ситуация в оккупированном Херсоне очень напряжена для российских военных и гауляйтеров.
- Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что наступать нашим бойцам помогают даже погодные условия. Дожди значительно замедляют оккупантов. Им тяжело обустраивать новые рубежи обороны.
- Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал о тактике оккупантов. По его словам, россияне используют устаревшие методы войны в городских условиях, поэтому шансов удержать Херсон у них нет.
- Статистика освобожденных городов и сел в Херсонской области быстро меняется. По состоянию на 26 октября Вооруженные Силы Украины уволили около 90 населенных пунктов в Херсонской области.
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