Не даем ВСУ закрепиться в освобожденных пунктах, – Минобороны о нарушении информационной тишины

Информационная тишина помогает Силам обороны в контрнаступлении. Поэтому украинцы должны ее соблюдать.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила заместитель Министра обороны Анна Маляр, сообщает 24 Канал. По ее словам, если об освобождении населенного пункта сообщать непосредственно в момент деоккупации, это будет мешать воинам закрепиться там.

Интересно Ждали речь генерала, а заговорил HIMARS: сообщают о массовой гибели оккупантов на плацу

Информационная тишина помогает ВСУ

Маляр подчеркнула, что ключевая задача украинской информационной политики – помогать Вооруженным Силам и поддерживать их. Информационная кампания при наступлении – это часть общего военного плана. В частности, в принятии решений по информированию принимает участие главком ВСУ Валерий Залужный.

Военную информацию нельзя разглашать в тот момент, когда произошло событие. Если наши военные освобождают определенный населенный пункт, им нужно время для того, чтобы там закрепиться. Если мы сообщаем об освобождении населенного пункта непосредственно в момент, когда они его освободили, мы просто у них забираем возможность там закрепиться,

– объяснила заместитель Министра обороны.

Она добавила, что в таком случае враг, пользуясь открытыми источниками:

очень быстро реагирует и возвращается туда,

фиксирует потери ВСУ, определяя свою эффективность.

"Поэтому нам так же важно эту информацию сначала отработать подразделениями информационной безопасности ВСУ, почистить, как мы говорим, эту информацию, и потом уже вычищенную, которая ничего не даст врагу, мы ее подаем", – подытожила Маляр.

Стоит прочесть ВСУ уничтожили 4 роты россиян и поразили 56 единиц техники на Таврическом направлении: мощное видео

Коротко о контрнаступлении ВСУ