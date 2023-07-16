Вынуждены продвигаться пешком: в WP назвали, что замедляет контрнаступление на Запорожье

Главным препятствием для контрнаступления Вооруженных Сил Украины стали заминированные врагом поля. За время оккупации россияне плотно минировали территории, поэтому саперам часто приходится расчищать путь вручную.

Враг оставляет на заброшенных позициях противотанковые и противопехотные мины. Поэтому ВСУ передвигаются пешком, чтобы не применять технику, которая может пригодиться в будущем.

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От противотанковых мин до растяжек

Военнослужащие ВСУ рассказывают, что враг использует все средства, чтобы минировать территории – от мин разного типа до растяжек. Враг устанавливал их на расстоянии от 5 до 16 километров до своих основных позиций. Использовать танки или боевые машины пехоты на минных полях не имеет смысла, ведь это не способствует более быстрому продвижению ВСУ. Поэтому подразделения продвигаются пешком, что значительно замедляет контрнаступление.

Чтобы наступательные операции происходили быстрее, Украине необходимо специальное оборудование. Один из высокопоставленных чиновников анонимно заявил, что наша страна пока получила даже менее 15% всех саперных и инженерных средств, которые до этого просила у партнеров. Украина использует американские системы M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC), однако их количества недостаточно для того, чтобы ВСУ продвигались быстрее.

Из-за недостаточного количества систем разминирования украинские защитники становятся легкой мишенью на поле боя, ведь на открытом пространстве замаскировать технику почти невозможно. Особенно проблема минных полей ощущается на Запорожье, где враг заминировал территорию очень плотно. Более того, враг ожидает, когда на поле появится техника, чтобы нанести удар.

Потому украинским защитникам приходится буквально ползать, чтобы увидеть мины. Ведь в полный рост они тоже не могут ходить, потому что становятся мишенью для врага.

Это очень замедляет нас, потому что работа сапера требует времени и спокойствия. В таких условиях выполнять нашу работу невозможно,

– рассказал командир инженерно-саперного батальона 128-й горно-штурмовой бригады подполковник Николай Мороз.

Враг также коварно атакует ВСУ, сбрасывая на позиции взрывчатки с беспилотников. Более того, россияне с помощью БПЛА могут снова минировать территории, которые расчистили саперы.

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