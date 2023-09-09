Что нужно ВСУ для успешного контрнаступления: разведка Эстонии дала ответ

Разведка Эстонии сообщила, что важнейшие события сейчас разворачиваются на территории Запорожской области. Именно поэтому российские оккупанты пытаются контратаковать на других направлениях.

Разведывательный центр Сил обороны Эстонии заявил, что россияне пытаются своими попытками контратак отвести Силы обороны в направлении Лимана и Кременной и таким образом сорвать их наступательные действия. Однако захватчики не добились в этом успехов.

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Как ВСУ прорвать всю оборону россиян

Эстонские разведчики считают, что дальнейший успех украинских защитников зависит от того, как быстро они смогут подтянуть дополнительные резервы и силы на Запорожское направление.

В ведомстве сообщили, что ВСУ удерживают населенные пункты к югу от Бахмута. По мнению аналитиков, это дает значительное преимущество Силам обороны. Ведь российские войска испытывают давление и потому перекидывают туда дополнительные резервы. Это помогает украинским защитникам в их наступлении в Запорожской области.

Ранее разведка Эстонии сообщала о вероятном прорыве переднего края российской обороны нашими защитниками. После этого начались бои в районе Новопрокоповки и Вербового. Там захватчики реорганизовали свою оборону и задействовали резервы.

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