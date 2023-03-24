Пусть враг боится, – Силы обороны о возможных атаках и контрнаступлении на Запорожье

Российские оккупанты панически боятся будущего контрнаступления ВСУ. Об этом свидетельствуют заявления захватчиков и перехваченные разговоры.

Детали Алексей Дмитрашковский – пресс-секретарь объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления – в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал. Он отметил, что о контрнаступлении на Запорожье говорить еще рано.

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ВСУ в Запорожской области усовершенствуют оборонные рубежи. Тем временем российские оккупанты – в панике. Они боятся будущего контрнаступления украинских воинов.

О том, что захватчики – испуганы, свидетельствуют, в частности, заявления Евгения Пригожина и перехваченные разговоры. Дмитрашковский подчеркнул: это хорошо, что враг боится.

Дмитрашковский добавил, что врага ничто не спасет.

Дурак мыслью богатеет. Так же и россияне, укрепляющиеся и мечтающие о наступлениях. Чтобы они восстановили свой наступательный потенциал, должно пройти определенное время,

– подчеркнул представитель.

Российские оккупанты ежедневно несут колоссальные потери. Раненые захватчики в большинстве своем не успевают доехать до госпиталей. Врагу не хватает медикаментов.

По состоянию на 24 марта Генштаб ВСУ сообщил, что на концерт в Кобзон удалось отправить уже 169170 захватчиков.