Грязь – не менее опасный враг: NYT о подготовке 43 бригады к контрнаступлению

Украинские военные активно готовятся к проведению контрнаступления. В частности, 43-я отдельная артиллерийская бригада. С ее бойцами пообщались журналисты и больше рассказали о подготовке.

Как отмечают в издании, у наших военных достаточно боеприпасов и вооружены они современными самоходными гаубицами немецкого производства. Они заменили российские артиллерийские установки. Правда, сталкиваются наши защитники с определенными трудностями. И говорится о грязи.

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Погода не играет на руку контрнаступлению

Пока погода не улучшится, никакого контрнаступления не будет. Машины застрянут, и что мы будем делать, если начнется обстрел?,

– говорит лейтенант бригады Сергей.

Журналисты The New York Times отметили, что при всей изобретательности украинских военных, весенняя грязь остается одним из препятствий, которое трудно преодолеть. Из-за нее заклинивает оружие, она буквально срывает с ног ботинки. Что уж говорить о технике, которая беспощадно увязает в грязи.



Помешать украинским военным может погода / Фото David Guttenfelder

Накануне Сергей решил, что необходимо вытащить с поля боя все новенькие Panzerhaubitze 2000-х годов. У него были опасения, что 60-тонные гаубицы застрянут в болоте и их нельзя будет убрать, если начнется обстрел. Одну из этих установок на прошлой неделе пришлось буксировать, ведь она попала в ловушку из грязи.

Но это еще не все. Журналисты говорят, что на выходных на тыловой позиции подразделения на юго-востоке Украины на Запорожье военные не сидели без работы. Они соскребали толстый слой ила с протекторов, а также бронированного покрытия.



Обильные дожди превратили поля в болота / Фото David Guttenfelder

Контрнаступление и поля

Вероятной зоной большого контрнаступления считается оккупированная часть Запорожской области. Речь идет о территории с огромными сельскохозяйственными полями, простирающимися вплоть до Азовского моря. И в этом случае командирам следует учитывать ряд факторов, в частности, погоду.

Украина рассчитывает на то, что жара конца весны и лета высушит землю до твердого покрытия – идеального для тяжелых танков и артиллерийских орудий, которые будут играть центральную роль в контрнаступлении,

– говорят в издании.



Наши военные ожидают того, чтобы поля подсохли после ливней / Фото David Guttenfelder

В то же время в нем заметили, что никто не может спрогнозировать, когда это произойдет. Не слишком на руку Украине сыграли весенние дожди, которые в этом году были значительно интенсивнее. В последние недели Запорожье накрывали сильные ливни, которые превратили поле боя в "желатиновый суп".

Россия не готова к контрнаступлению