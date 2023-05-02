Як зазначають у виданні, наші військові мають достатньо боєприпасів і озброєні вони сучасними самохідними гаубицями німецького виробництва. Вони замінили радянські артилерійські установки. Правда, стикаються наші захисники з певними труднощами. І мовиться про багнюку.

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Погода не грає на руку контрнаступу

Поки погода не покращиться, ніякого контрнаступу не буде. Машини застрягнуть, і що ми будемо робити, якщо почнеться обстріл?,

– каже лейтенант бригади Сергій.

Журналісти The New York Times зауважили, що попри всю винахідливість українських військових, весняна багнюка залишається однією з перешкод, яку важко подолати. Через неї заклинює зброю, вона буквально зриває з ніг черевики. Що вже говорити про техніку, яка безпощадно грузне у грязюці.



На заваді українським військовим може стати погода / Фото David Guttenfelder

Напередодні Сергій вирішив, що необхідно витягнути з поля бою всі новенькі Panzerhaubitze 2000-х років. У нього були побоювання, що 60-тонні гаубиці застрягнуть у болоті і їх не можна буде прибрати, якщо почнеться обстріл. Одну з цих установок минулого тижня довелося буксирувати, адже вона потрапила у пастку з багнюки.

Але і це ще не все. Журналісти кажуть, що на вихідних на тиловій позиції підрозділу на південному сході України на Запоріжжі військові не сиділи без роботи. Вони зішкрябували товстий шар мулу з протекторів, а також броньованого покриття.



Рясні дощі перетворили поля на болота / Фото David Guttenfelder

Контрнаступ і поля

Ймовірною зоною великого контрнаступу вважається окупована частина Запорізької області. Мовиться про територію з величезними сільськогосподарськими полями, що тягнуться аж до Азовського моря. Й у цьому випадку командирам слід зважати на низку факторів, зокрема, погоду.

Україна розраховує на те, що спека кінця весни і літа висушить землю до твердого покриття – ідеального для важких танків і артилерійських знарядь, які відіграватимуть центральну роль в контрнаступі,

– кажуть у виданні.



Наші військові очікують на те, щоб поля підсохли після злив / Фото David Guttenfelder

Водночас у ньому зауважили, що ніхто не може спрогнозувати, коли це станеться. Не надто на руку Україні зіграли весняні дощі, які цьогоріч були значно інтенсивнішими. Упродовж останніх тижнів Запоріжжя накривали сильні зливи, які перетворили поле бою на "желатиновий суп".

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