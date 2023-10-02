К югу от Работино ситуация нестабильна, сложна и динамична: анализ ISW

Украинские военные продолжают наступать, освобождая территории от российских захватчиков. Аналитики отмечают, что к югу от Работино ситуация нестабильная, сложная, а также динамичная.

К такому выводу пришли обозреватели из Института по изучению войны. По их данным, ситуация южнее Работино сложная, ведь контроль над важными полевыми укреплениями уже несколько раз переходил из одних рук в другие.

Читайте также Успехи ВСУ под Бахмутом и Работино: как в сентябре изменилась линия фронта

Россия контратакует в районе Работино

В отчете говорится, что враг проводит тактические контратаки в районе этого населенного пункта. Это часть их "глубокой обороны" против наступательных операций наших военных на западе Запорожской области. Следует помнить, что за более чем год захватчикам удалось изрядно и глубоко окопаться на оккупированных ими территориях.

В то же время эксперты отмечают, что к югу от Работино ситуация нестабильна. Собственно, это связано с переходом тактически важных полевых укреплений от наших военных к врагу и обратно. Кроме того, тактическая обстановка в этом районе сложна и динамична.

Что говорят обозреватели о контрнаступлении зимой