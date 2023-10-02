К югу от Работино ситуация нестабильна, сложна и динамична: анализ ISW
Источник:ISW
Украинские военные продолжают наступать, освобождая территории от российских захватчиков. Аналитики отмечают, что к югу от Работино ситуация нестабильная, сложная, а также динамичная.
К такому выводу пришли обозреватели из Института по изучению войны. По их данным, ситуация южнее Работино сложная, ведь контроль над важными полевыми укреплениями уже несколько раз переходил из одних рук в другие.
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Россия контратакует в районе Работино
В отчете говорится, что враг проводит тактические контратаки в районе этого населенного пункта. Это часть их "глубокой обороны" против наступательных операций наших военных на западе Запорожской области. Следует помнить, что за более чем год захватчикам удалось изрядно и глубоко окопаться на оккупированных ими территориях.
В то же время эксперты отмечают, что к югу от Работино ситуация нестабильна. Собственно, это связано с переходом тактически важных полевых укреплений от наших военных к врагу и обратно. Кроме того, тактическая обстановка в этом районе сложна и динамична.
Что говорят обозреватели о контрнаступлении зимой
- Так, в западных СМИ пишут, что осенняя и зимняя непогода не помешают Украине проводить наступательные операции. А все потому, что наши военные применяют против врага комбинированные удары.
- Они цитируют начальника штаба обороны Великобритании Энтони Радакина. Он ранее описал тактику ВСУ несколькими словами: "starve, stretch and strike" ("морить голодом, растаскивать и бить").
- Также эксперты отметили, что наши военные вернулись к стилю ведения войны, который знают лучше. Речь идет об использование небольших мобильных пехотных групп. Они продвигаются по хорошо укрепленным русскими захватчиками территориям.
- Собственно командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что наши военные в основном используют штурмовые отряды по 10 – 15 солдат. Украина использует такую тактику, чтобы уменьшить потери.
- Тарнавский подчеркнул, что умение сохранить личный состав – главное для каждого командира любого уровня.