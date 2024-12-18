Россияне кричат, что ВСУ готовятся к наступлению: полковник запаса сказал, возможно ли это сейчас

Российские военкоры рассказывают, что Силы обороны Украины якобы готовятся к новому наступлению. Стоит ли верить пропагандистам – вопрос риторический.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан, отметив, что контрнаступление ВСУ вообще возможно. Но тут есть много разных деталей, на которые стоит обратить внимание.

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Что пугает российских военкоров

Как считает Свитан, в России явно обратили внимание на заявление Зеленского о 10 бригадах, которые просила вооружить Украину у международных партнеров. Однако Запад укомплектовал лишь около 2,5 бригады. Кроме того, пропагандисты опасаются, что Украина может внезапно продвинуться дальше на других направлениях по территории России.

Направление через Брянск является одним из самых коротких путей в Москву. У российских военкоров сидит в голове это направление. Плюс когда-то таки Запад укомплектует 10 украинских бригад. Они это все сложили себе в кучу. И они вкинули это в информационное пространство как кликбейтную новость,

– сказал Свитан.

Не стоит слушать разных российских военкоров. Но, конечно, контрнаступление со временем вполне возможно. Сейчас, конечно, говорить о кардинальном изменении ситуации на фронте. Украина пока не имеет достаточного количества авиации и того же дальнобойного вооружения.

Все также зависит от того, какие у нашего государства сейчас реальные силы и средства и что именно планируют Силы обороны Украины. Направлений на самом деле достаточно много.

Несколько готовых бригад не сломают фронт. Но они могут усилить восточное направление или же пойти на Курскую область или даже в сторону Брянской области. Не исключаем работу по Приднестровью. Или даже форсирование Днепра на разных участках. Направлений много. А вот какое выберут и в какой последовательности – это уже будет решать наш Верховный Главнокомандующий и Генштаб,

– подчеркнул Свитан.

Добавим, командир отделения аэроразведки в 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура" Владислав Данко поделился воспоминаниями о контрнаступлении на Запорожье в 2023 году.