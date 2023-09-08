"Еще 10-15 километров": при каком условии ВСУ смогут контролировать сухопутный коридор в Крыму

Американские аналитики утверждают, что украинским военным предстоит пройти еще 10-15 километров на Юге, чтобы усложнить российскую логистику. Это будет также ударом по сухопутному коридору в Крым.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан, заметив, что нужно создать плацдарм еще на 15 километров вглубь на Юге. Тогда важные логистические цепочки оккупантов окажутся под угрозой.

Смотрите также Операция "Деоккупация": как Зеленский четко указал Путину, что Крым будет украинским

Также следует создать условия для безопасной работы реактивных систем залпового огня HIMARS.

Тут речь идет о том, чтобы пройти еще 15 километров на Юге и создать плацдарм, чтобы туда могли зайти HIMARS. Они будут доставать до трассы Мелитополь – Бердянск,

– заметил Свитан.

Смотрите разговор с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала

Сухопутный коридор будет под оперативным контролем

Как подчеркнул Свитан, в таком случае украинские военные смогут армейской артиллерией достреливать до важных железнодорожных узлов на Юге. А HIMARS будут бить по трассе из Мелитополя на Бердянск и по другим вспомогательным дорогам.

Пройдя около 15 километров, мы выйдем также на железнодорожную дорогу Токмак – Черниговка. И саму железную дорогу пересечем, и будем работать по южным трассам. Они будут находиться под нашим оперативным контролем, как и сухопутный коридор,

– отметил Свитан.

Важная трасса для российской логистики / Скриншот 24 Канала

Ситуация на фронте: коротко