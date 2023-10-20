ВСУ успешно истощают российские резервы во время контрнаступления, – ISW

Украинские воины продолжают наступать и очищать родную землю от оккупантов. ВСУ успешно истощают резервы страны-агрессора.

Так называемый российский милблогер посетовал, что украинские войска целенаправленно проводят наступательные операции, чтобы истощить ограниченные вражеские резервы, максимально сохраняя собственные. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Обратите внимание Россия потеряла 1380 военных за сутки: рекордные потери врага на 20 октября

Оккупантам не хватает качественных резервов

Милблогер утверждал, что состояние российской пехоты находится на самом низком уровне в войне.

Эти наблюдения в значительной степени согласуются с оценкой ISW о том, что российским силам в основном не хватает высококачественных резервов и им трудно создавать, тренировать и правильно разворачивать резервы, чтобы эффективно закрывать дыры на линии фронта и проводить наступательные операции,

– отметили аналитики.

Добавили, что оккупанты полагаются преимущественно на боковые передислокации на тактическом уровне.

Ранее в ISW отмечали, что украинские воины вступали в бой против российских сил, что хоть и преобладали, но понесли большие потери на многих критически важных участках линии фронта.

Аналитик Королевского института объединенных служб (RUSI) доктор Джек Уотлинг 19 октября также отметил, что пока украинские силы могут продолжать наносить высокий уровень потерь российским силам, "становится возможным подавить способность России обучать достаточное количество новых войск в соответствии с необходимыми стандартами и эффективно вести наступательные действия".

ВСУ наносят агрессору колоссальные потери

Заметим, что менее чем за 20 месяцев полномасштабной войны Силы обороны уже ликвидировали более 292 тысяч российских захватчиков .

. Только за минувшие сутки наши воины очистили родную землю от 1380 оккупантов. Кстати говоря, 900 "двухсотых" – под Авдеевкой , где продолжаются тяжелые бои.

, где продолжаются тяжелые бои. Кроме того, Россия потеряла еще 120 боевых бронированных машин, 55 танков, 120 бронированных машин, 29 артиллерийских систем, 4 РСЗО, 8 беспилотников оперативно-тактического уровня, 33 единицы автомобильной техники и автоцистерн.

Заметим, что менее чем за 2 недели в Донецкой области враг потерял аж 5 штурмовиков Су-25.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме

Важно! Российские военные, если вы не хотите отдавать жизнь за военного преступника Путина и его безумные захватнические идеи, сдавайтесь в плен украинским защитникам. Для вас это единственный выход спастись.

Звоните по горячей линии проекта "Хочу жить" +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84. Больше информации о сдаче в плен читайте здесь.

Кстати, российские военные, уже находящиеся в украинском плену, довольны и даже удивлены условиями и отношением к ним. Украина гарантирует содержание согласно нормам Женевских конвенций.