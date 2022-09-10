В ближайшие дни ВСУ могут разорвать наземные линии связи россиян с Изюмом, – ISW

По состоянию на 9 сентября украинские воины достигли окрестностей Купянска и наступают на Изюм по нескольким направлениям. Скорее всего, в ближайшие дни ВСУ перережут оккупантам наземные пути сообщения с городом.

Украинские силы достигли окраин наступающих на Изюм с северо-запада, севера, северо-востока и юго-востока.

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ВСУ наступают на Изюм

Эксперты из Института изучения войны считают, что в ближайшие дни ВСУ могут перерезать россиянам наземные пути сообщения с Изюмом, что, вероятнее всего, приведет к разрушению российских позиций в этом районе.

9 сентября украинцы достигли южной окраины Купянской трассы Р79, а российские источники сообщают о танковых боях в этом районе.

Кроме того, удары ВСУ повредили Купянский мост через реку Оскол, что снизит способность российских войск поставлять и укреплять свои позиции. Об этом сообщили сами россияне, сетуя, что украинцы отрезали их от поставок.

Как далеко продвинулись ВСУ

Оккупанты заявили, что ВСУ вышли на западный берег реки Оскол в районе Сеньково и продвинулись на юг по трассе R79 как минимум до северной окраины Гороховатки – это 20 километров к северо-востоку от Изюма.

По неподтвержденным данным, украинские силы уже вышли в город Оскол – это 7 километров восточнее Изюма, что серьезно ухудшило бы способность российских сил в Лимане поддерживать оборонные операции в Изюме. Между тем ВСУ уже наносят наземные удары в районе Лимана.

Всего за минувшие сутки ВСУ освободили от российских захватчиков 30 населенных пунктов.

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