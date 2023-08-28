Маневры врага на Бахмутском направлении, безрезультатное наступление: какая карта боевых действий 28 августа

Чрезвычайно сложная ситуация на Востоке нашего государства. Есть участки, где пытаются наступать российские оккупанты, а есть – где идут вперед украинские военные. Также ВСУ идут в контрнаступление на Юге. В Запорожской и Херсонской областях враг в обороне.

Как выглядит карта боевых действий по состоянию на 28 августа 2023 года, показывает 24 Канал в этом материале. Кроме того, ситуацию на поле боя комментировали в Генштабе и заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

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Ожесточенные бои на Востоке

Очевидно, внимание украинцев приковано к Бахмутскому, Лиманскому, Авдеевскому, Купянскому и Марьинскому направлениям. Именно на этих участках фронта время от времени оккупанты идут в атаки, однако их сдерживают Вооруженные Силы.

В то же время, официальные источники отмечают, что расслабляться не стоит, поскольку Россия стягивает все возможные резервы и средства на эти направления. Враг не оставляет цели выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

В частности, в районе Лимана захватчики вели безрезультатные наступательные действия в окрестностях Новоегоровки в Луганской области. В то же время сдерживание наступления противника продолжается в окрестностях Марьинки на Донетчине.

Ситуация на восточных направлениях фронта: смотрите на карте DeepState

Отдельно еще упомянем о Бахмутском направлении. В районе Бахмута украинские войска продолжают оттеснять российских оккупантов, продвигаясь вперед. Очевидно, это не может нравиться врагу, поэтому он пытается заставить командование ВСУ перекидывать силы на другие направления, в частности, приведенные выше.

Бои в окрестностях Бахмута: смотрите на карте DeepState

Контрнаступление на Юге

Как пишут в Генеральном штабе, Силы обороны продолжают вести наступательную операцию по оси в сторону Мелитополя в Запорожской области. Бойцы закрепляются на занятых позициях и осуществляют контрбатарейную борьбу.

Собственно, Анна Маляр подтвердила освобождение населенного пункта Работино в этом регионе. Также происходит продвижение в сторону Новопрокоповки и Очеретуватого, несмотря на сопротивление захватчиков.

Участок на Запорожье, где идут вперед ВСУ: смотрите на карте от DeepState

Обстрелы не прекращаются

Стоит сказать, что от вражеского оружия разного типа, как сообщают в командовании украинской армии 28 августа, за минувшие сутки пострадали города и села на:

Северском направлении;

Слобожанском направлении;

Купянском направлении;

Лиманском направлении;

Бахмутском направлении;

Авдеевском направлении;

Марьинском направлении;

Шахтерском направлении;

Запорожском направлении;

Херсонском направлении.

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Кроме того, враг выпускал ракеты в ночь на 28 августа с Юга, в результате чего есть повреждения в Днепропетровской области и на Полтавщине. Собственно, было попадание в промышленный объект в Миргородском районе.