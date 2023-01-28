Есть 3 преимущества, – Жданов объяснил, как западные танки помогут в контрнаступлении ВСУ

Украина получит от стран-партнеров западные танки, которые помогут нашим воинам во время проведения контрнаступления. Дело в том, что благодаря этим бронемашинам у ВСУ будут 3 преимущества над врагом.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в своем стриме, сообщает 24 Канал. Он подчеркнул, что сейчас война становится позиционной, поэтому прорывать оборону оккупационных войск можно только танками.

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Чем уникальны Харьковская и Херсонская операции

Жданов отметил, что с помощью танков Leopard, Abrams и Challenger, которые западные партнеры предоставят Украине, нельзя будет осуществить операцию, проведенную в Харьковской области. Так как она была уникальной, ее можно назвать "операцией на форсаже".

В Харьковской операции танки могли сыграть только начальную роль – дать старт данной операции,

– заявил военный эксперт.

То есть, объяснил он, с помощью танков достаточно было бы прорвать небольшой кусок обороны российских войск, что и было сделано. Но потом в прорыв пошли мобильные группы, которые на высоких скоростях начали распространяться в глубь обороны противника и заходить в тыл.

Задачей этих групп было наносить поражение противнику со всех сторон. Обрушение фронта произошло в результате паники, когда российские войска не понимали, почему их атакуют с флангов и с тыла,

– подчеркнул Жданов.

По словам военного эксперта, российские захватчики были в шоке от того, что наши защитники их обошли и атаковали сзади. Поэтому у захватчиков возникла большая паника.

В Херсонской операции, отметил он, наши воины применили тактику изматывания и методического уничтожения вражеской армии. Так что оккупанты могли либо болезненно умереть под огнем ВСУ, либо встать и уйти. Россияне сделали второе. Мы преследовали уходящего противника и пытались наносить ему максимальный вред.

Жданов сказал, как западные танки помогут в контрнаступлении ВСУ: смотрите видео

Как западные танки помогут ВСУ в контрнаступлении

Сейчас, подчеркнул военный эксперт, война становится позиционной, поэтому только танками можно прорывать оборону оккупационных войск. А для того, чтобы делать это успешно, танки в ВСУ должны быть более качественными, лучшими и сильными.

Эти 3 преимущества дают нам танки западного образца,

– сказал Жданов.

По его словам, если механизированная бригада ВСУ получает задание прорвать оборону противника на каком-то участке, то будет выполнять танковым батальоном из состава этой же бригады. В настоящее время известно, что нам передают более 100 танков только западного образца. Еще до 200 танков будут советского образца.

Поэтому, резюмировал военный эксперт, западные танки будут нужны для проведения контрнаступательных операций. А для оборонной хватит и танков советского образца, которые мы получаем от наших стран-партнеров.

Поставки западных танков Украине: коротко