В целом положительно, но тяжело, – Зеленский оценил контрнаступление украинских войск

Украинские защитники продолжают шаг за шагом освобождать территорию нашего государства от российских захватчиков. Владимир Зеленский отметил, что хотя этот процесс продолжается довольно удачно, наши защитники встречают сильное сопротивление врага.

Президент также подчеркнул, что россияне всячески пытаются приостановить этот процесс. В частности, такими действиями как подрыв Каховской ГЭС и шантажом с Запорожской АЭС.

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Зеленский высказался по поводу контрнаступления ВСУ

Украинский глава рассказал, что не может говорить конкретные детали о контрнаступательных действиях Вооруженных Сил. Несмотря на это, он отметил, что последние операции, которые провели Силы обороны, довольно успешны.

В общем, это положительно, но сложно,

– заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что в настоящее время украинцы как защищаются, так и атакуют позиции россиян. Кроме этого, Зеленский отметил, что российская армия пытается оказывать мощное сопротивление наступательным действиям ВСУ.

"Есть как наступательные, так и оборонные действия. Все неплохо, я бы сказал", – сказал президент.

Напоследок глава государства подчеркнул, что российская армия всеми способами пытается дестабилизировать ситуацию и давить на мир. Главной целью страны-агрессорки является посадить нашу страну за стол переговоров и закончить войну на своих условиях.

Какая ситуация с контрнаступлением ВСУ сейчас